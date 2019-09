Nachfrage nach dynamischen und algorithmischen Preisoptimierungslösungen fördert globale Verkäufe über das SAP App Center

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von Cloud-basierter Preissoftware, meldete heute das Erreichen des Gold-Level-Partnerstatus im SAP PartnerEdge Build-Programm. Dies signalisiert die Anerkennung des Unternehmens als hochgeschätzter Partner für Preisoptimierungslösungen im SAP App Center. Pricefx ist der erste ISV, der diesen Build-Level erreicht, was die starke Nachfrage nach innovativen, Cloud-basierten Preislösungen widerspiegelt.

Pricefx hat unter allen SAP-Partnern die meisten Transaktionen im SAP App Center abgeschlossen. Dies umfasst Transaktionen in Nordamerika, Lateinamerika und in der Region EMEA. Das SAP App Center bietet Kunden Echtzeit-Zugang zu mehr als 1.900 innovativen Partnerlösungen, die die SAP-Lösungen ergänzen und erweitern und somit die digitale Transformation von Unternehmen ermöglichen.

"Die Stärke von SAP bei der Bereitstellung marktführender Enterprise-Anwendungssoftware wird durch die Plattform noch verbessert. Die Plattform schafft ein Ökosystem von Partnern wie Pricefx, die Kunden innovative Softwarelösungen bieten, mit denen sie ihre Rentabilität steigern können", so Patrick Adams, Chief Revenue Officer bei Pricefx. "Dank unserer Partnerschaft mit SAP bietet Pricefx Kunden eine schnelle und flexible Option zur Optimierung ihres Preisprozesses, Umsatzsteigerung und letztendlich Verbesserung ihrer Gewinnmargen innerhalb ihres SAP-Workflows."

"Im SAP App Center können Kunden weltweit von unseren Partnern entwickelte Anwendungen finden, ausprobieren, kaufen, bereitstellen und verwalten. Dies geschieht in dem Wissen, dass jede Anwendung auf Qualität geprüft und für die Integration mit SAP-Lösungen zertifiziert wurde", so Frank Schoutissen, Global Head of Channel Alliances bei SAP CX. "Pricefx hat sich in diesem Modell zum Leader entwickelt und verdeutlicht dabei den Wert der Preislösung als auch den Wunsch von SAP-Kunden, innovative, geschäftsorientierte Funktionalität innerhalb des SAP App Center-Ökosystems zu nutzen."

Pricefx ist im Bereich der Preisoptimierung führend und unterstützt zertifizierte Integrationen mit SAP Commerce und der SAP Sales Cloud mit drei Angeboten im SAP App Center: Optimized Algorithmic Pricing (OAP), Optimized Dynamic Pricing und Optimized Promotions and Rebates. OAP ist speziell auf SAP-Kunden mit zertifizierten Konnektoren für SAP C/4HANA, Sales Cloud und Commerce Cloud ausgerichtet und bietet einzigartige Erkenntnisse in die Frage, wie Preise sich produkt-, kundensegment-, Sales-Channel- und regionsübergreifend auf die Rentabilität auswirken. Die Lösung bietet völlige Kontrolle über den Preisbildungsprozess. Dabei kommt eine benutzerfreundliche und transparente Kalkulations-Engine zum Einsatz, die von Geschäftsbenutzern jederzeit und flexibel angepasst werden kann.

Optimized Dynamic Pricing ist mit der SAP Commerce Cloud integriert und kalkuliert Preise in Echtzeit basierend auf vordefinierten Geschäftsregeln und modernen Preisoptimierungs-Algorithmen. Dabei werden Machine Learning Techniken eingesetzt. Die Lösung ermöglicht Unternehmen, mittels dynamischer, relevanter Preisänderungen Pricing Excellence zu erreichen und zu behaupten Optimized Promotions and Rebates von Pricefx erlaubt die Definition, Optimierung, Simulation, Kalkulation, Management, Genehmigung und Initiierung von Zahlungen für Promotions und Boni. Außerdem wird die völlige Transparenz im gesamten Preiswasserfall unterstützt.

SAP und Pricefx sponsern TechCrunch Sessions: Enterprise am 5. September, SAP ist außerdem Gold-Sponsor der Accelerate Chicago-Veranstaltung von Pricefx am 17. und 18. September. Pricefx wird an Meetings auf der SAP CX LIVE London im Oktober (Gold-Sponsor) und CX LIVE Munich im November (Silber-Sponsor) teilnehmen.

Folgen Sie Pricefx

Blog: https://www.pricefx.com/site/blog/

Twitter: https://twitter.com/price_fx

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/price-f-x-/

Über Pricefx

Pricefx wurde 2011 in Deutschland gegründet und ist der weltweit führender Anbieter von SaaS-Preissoftware. Das Unternehmen bietet umfassende Lösungen an, die schnell zu implementieren sind, einfach zu verwenden und flexibel an individuelle Geschäftsanforderungen anpassbar sind. Pricefx liefert eine vollständige Plattform für Preisoptimierung und -management basierend auf nativer Cloud-Architektur, damit Kunden von branchenführender Time-to-Value und niedrigen Gesamtbetriebskosten profitieren. Die innovative Lösung kann sowohl von B2B- als auch B2C-Unternehmen jeder Größe und Branche überall auf der Welt eingesetzt werden. Die Zufriedenheit und Loyalität der Kunden bilden das Fundament des Geschäftsmodells von Pricefx. Heute stellt Pricefx seine ausgereiften Lösungen für mehr als 90 Kunden in über 37 Ländern rund um den Globus bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.pricefx.com.

SAP und andere hierin genannte SAP-Produkte und Dienstleistungen sowie deren jeweilige Logos sind in Deutschland oder anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken von SAP SE (oder einem SAP-Partnerunterhmen). Alle anderen hierin genannten Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken ihrer jeweiligen Rechtsinhaber. Unter http://www.sap.com/trademark finden Sie weitere Informationen und Mitteilungen zu Marken.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190910005136/de/

Contacts:

Cathy Summers

Summers PR

cathy@summers-pr.com

+1 (415) 483-0840