In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 am Dienstag mit einem Aufschlag von 0,35 Prozent auf 21'392,10 Punkte.Tokio / Hongkong / Shanghai - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag uneinheitlich tendiert. Sie folgten damit den Vorgaben der US-Börsen, die nach Gewinnen zum Auftakt ebenfalls keine klare Richtung gefunden hatten. Angesichts der nächsten Notenbanksitzungen in der Eurozone und vor allem den USA herrschte Zurückhaltung vor. In China belasteten schwache Autoabsatzzahlen für August.

Den vollständigen Artikel lesen ...