Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Underweight" belassen. Der Logistiker werde mit einem sich eintrübenden Konjunkturumfeld konfrontiert und sei abhängig von Preiserhöhungen, schrieb Analyst Alexander Mees in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem zeige die Post stets Schwäche bei der Umwandlung des Gewinns in verfügbares Barvermögen. Die Aktie zähle zu den Werten, die Anleger meiden sollten./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2019 / 05:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2019 / 05:22 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-09-10/09:16

ISIN: DE0005552004