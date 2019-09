Gestoppte bzw. gedrehte Serien: adidas -0,66% auf 277,05, davor 10 Tage im Plus (7,35% Zuwachs von 259,8 auf 278,9), Sanofi -2,86% auf 79,26, davor 7 Tage im Plus (5,3% Zuwachs von 77,48 auf 81,59), Uniper -1,32% auf 28,5, davor 7 Tage im Plus (5,02% Zuwachs von 27,5 auf 28,88), Travelers Companies -2,36% auf 149,23, davor 6 Tage im Plus (4,42% Zuwachs von 146,37 auf 152,84), Ströer -1,4% auf 70,3, davor 5 Tage im Plus (4,93% Zuwachs von 67,95 auf 71,3), Nike -0,02% auf 88,67, davor 4 Tage im Plus (4,96% Zuwachs von 84,5 auf 88,69), Cyfrowy Polsat +0,81% auf 6,225, davor 4 Tage im Minus (-4,04% Verlust von 6,43 auf 6,17), VISA -2,26% auf 181,55, davor 3 Tage im Plus (3,65% Zuwachs von 179,2 auf 185,74), S&P 500 -0,01% auf 2978,43, davor 3 Tage im Plus (2,49% Zuwachs von ...

