Die Cannamedical Pharma GmbH, einer der führenden Cannabis-Distributeure und eine der bekanntesten medizinischen Cannabis-Marken in Deutschland und der Europäischen Union, hat am 9. September erfolgreich mit einem Charterflug von Porto nach Düsseldorf die bisher größte, in einem einzelnen Transport bewegte Menge an Medizinalcannabis nach Deutschland eingeführt.

"Europa entwickelt sich klar hin zur Unabängigkeit von in Kanada angebautem Cannabisprodukt, das in Deutschland seit 2017 unregelmäßig und nur limitert verfügbar ist. Das Team hinter Cannamedical hat heute erneut gezeigt, dass wir als unabhängiger Importeur Meilensteine setzen können, anstatt nur davon zu reden", so David Henn, CEO von Cannamedical. "Wir sind stolz darauf, unseren Beitrag bei der Versorgung von Patienten mit Medizinalcannabis in Deutschland zu leisten

Das importierte Produkt wird nach dem Verpackungsprozess in Deutschland voraussichtlich ab Mitte Oktober für den Markt unter Cannamedical Label verfügbar sein. Das Kölner Unternehmen vertreibt seit Juni 2019 als einziger, unabhängiger Medizinalcannabis Importeur erfolgreich Produkte unter seiner eigenen Marke in Deutschland.

Cannamedical erweitert mit dem Import sein globales Netzwerk führender Unternehmen und Lieferanten aus dem Cannabis-Markt. Erst im Mai 2019 hat Cannamedical drei weitere internationale Lieferabkommen mit Produzenten für Medizinialcannabis geschlossen und zwei weitere EU-GMP-Zertifizierungen von kanadischen Partnerunternehmen gestartet. Insgesamt hat Cannamedical somit neun Zulieferer, verteilt auf drei Kontinente, unter Vertrag.

Die Cannamedical Pharma GmbH ist heute der größte unabhängige Importeur und Distributor von Medizinalcannabis in Deutschland. Cannamedical wurde im November 2016 von David Henn gegründet und hat ihren Sitz in Köln. 2017 nahm das Startup den Betrieb auf und arbeitet heute mit einem Team von über 50 Mitarbeitern. 2019 wurde durch Orkila Capital die Series A Finanzierungsrunde von 15 Mio. Euro begleitet.

Über Cannamedical Pharma GmbH

Wir von der Cannamedical Pharma GmbH engagieren uns dafür, dass Ärzte, medizinisches Fachpersonal und Apotheker die Lebensqualität ihrer Patienten verbessern können. Die erstklassigen Produkte von Cannamedical konzentrieren sich darauf, Menschen mit chronischen Erkrankungen zu helfen, das bestmögliche Leben mit medizinischem Cannabis zu führen. Dazu importieren und verarbeiten wir ausschließlich hochwertige medizinische Cannabisprodukte und vertreiben sie an rund 2.500 Apotheken und klinische Einrichtungen.

Neben der Bereitstellung von erstklassigen medizinischen Cannabisprodukten liegt unser Schwerpunkt auf der Ausbildung innerhalb des Ökosystems der medizinischen Fachkräfte und dem branchenführenden Kundenservice. Unsere Produktionspartner müssen weltweit die höchsten pharmazeutischen Qualitätsstandards die so genannten GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practice) erfüllen. Cannamedical garantiert mit seinem Qualitätsmanagement höchste Produktstandards. Wir selbst sind GDP-zertifiziert (Good Distribution Practice), das heißt, unsere gesamte Lieferkette ist vom landwirtschaftlichen Umfeld bis zur Apotheke gewährleistet. Die Cannamedical Pharma GmbH wurde 2016 von David Henn in Köln gegründet und beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter. Darüber hinaus betreibt Cannamedical Tochterfirmen in Kanada und UK.

