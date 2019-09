Vaduz (ots/ikr) - Am Montag, 19. August 2019 startete die jährliche Grundausbildung Jugend und Sport für zukünftige Fussballtrainer. Die Ausbildung fand auf der Fussballanlage des FC Ruggell sowie den naheliegenden Seminarräumen statt, welche hierfür ideale Bedingungen bieten.



Für die Vermittlung von beispielsweise Trainingsplanung, Spiel- und Ausbildungsphilosophie, Kommunikation auf dem Platz, Methodik im Unterricht und Vermittlung von Spielfreude waren die erfahrenen Experten Hansruedi Wagner, Göpf Künzle und Erik Regtop bis Samstag, 24. August 2019 im Einsatz. So können die 19 angehenden Jugend und Sport C-Diplom Trainer viele wertvolle Tipps und Tricks für das Training mit den Jugendlichen in ihre Fussballclubs mitnehmen.



