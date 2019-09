Die immer noch größte Plattform für Versteigerungen aller Art bzw. für Geschäftsverbindungen baute zwei Jahre lang das eigene Erfolgsmodell um und bleibt die Nr. 1 im Markt. Mit den jüngsten Ergebnissen konnte die technisch wichtige Marke von 40 $ überwunden werden und das wirkte in New York wie ein Kaufsignal. Plötzlich rückt ebay wieder in den Mittelpunkt des Interesses, als die effizienteste Drehscheibe für Geschäfte sowohl für Private als auch Unternehmen. Der beste Zweitmarkt, den es gibt! So gut wie jedes Produkt, auf dass Sie verzichten können oder möchten, können Sie über ebay gegen Höchstgebot verschärbeln.



