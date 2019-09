BERLIN (Dow Jones)--Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat kurz vor Beginn der Haushaltsdebatte im Bundestag eine Aufgabe des ausgeglichenen Bundeshaushalts zugunsten von mehr Investitionen gefordert. "Die schwarze Null ist kein Heiligtum", sagte Göring-Eckardt im ZDF-Morgenmagazin. Nötig seien "extrem viele Investitionen" für den Klimaschutz, aber auch in die Schiene oder für den sozialen Zusammenhalt.

"Wir sagen nicht, die Schuldenbremse aufgeben, das wäre falsch", betonte sie. Es gelte, den Spielraum nach den EU-Regeln auszunutzen. "Das Signal, das wir senden, ist, wir investieren in den Klimaschutz", erklärte Göring-Eckardt. "In diesem Haushalt steht nichts davon."

FDP-Chef Christian Lindner verteidigte in einem Streitgespräch mit der Grünen-Fraktionschefin aber die schwarze Null und warnte vor einem neuen Schuldenproblem in Europa. "Die schwarze Null hat eine hohe symbolische Wirkung, auch in Europa", sagte er. Fange man wieder an, "Politik auf Pump zu machen", sei das eine Einladung an Länder wie Italien, dies auch zu tun. "Dann kommt die Euro-Schuldenkrise wie ein Boomerang wieder zu uns zurück", warnte Lindner.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will am Morgen seine Haushaltspläne für 2020 in den Bundestag einbringen. Bisher hat der Finanzminister die Absicht bekräftigt, die schwarze Null zu halten und trotz der schlechteren Konjunkturlage keine neuen Schulden zu machen. Sein Budgetentwurf sieht vor, dass nächstes Jahr den geplanten Ausgaben der Bundesregierung von 359,9 Milliarden Euro Einnahmen in gleicher Höhe gegenüberstehen, sodass am Ende keine neuen Schulden nötig sein sollen.

Angesichts der schwächeren Konjunkturentwicklung sind die Rufe nach einer Aufgabe des ausgeglichenen Haushaltes aber lauter geworden. SPD-Interims-Fraktionschef Rolf Mützenich hat sich bereits dafür ausgesprochen, angesichts einer schwächelnden Konjunktur neue Schulden aufzunehmen. Am Montagabend sagt er, der Bundeshaushalt könne "relativ schnell gegensteuern", wenn es zu einer Konjunktureintrübung komme.

Auch viele Ökonomen kritisieren das Dogma der schwarzen Null als volkswirtschaftlich unsinnig. Aus ihrer Sicht reicht es völlig aus, wenn Deutschland sich an die Schuldenbremse hält, die dem Bund eine strukturelle, um konjunkturelle Faktoren bereinigte Nettokreditaufnahme von bis zu 0,35 Prozent des nominalen Bruttoinlandsproduktes erlaubt. Manche Volkswirte halten aber auch diese Regel für zu starr und fordern eine Reform.

