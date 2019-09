Rüsselsheim/Frankfurt (ots) -



- Vorhang auf: Opel-Chef Lohscheller eröffnet Messestand in Halle

11.0

- Weltpremieren: Opel Corsa, Corsa-e und Corsa-e Rally, neuer

Astra und Grandland X Plug-in-Hybrid

- E-Offensive für Pkw und LCVs: Combo Life, Combo Cargo, Zafira

Life und Vivaro bis 2021 elektrisch

- Volle Elektro-Auswahl: Alle Opel-Baureihen bis 2024

elektrifiziert

- Zukunftsweisend: Opel führt Brennstoffzellen-Entwicklung mit dem

Zafira Life fort Opel CEO Michael Lohscheller hat heute das "OPELHAUS 120" auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt (Publikumstage 12. bis 22. September) eröffnet - gemeinsam mit Überraschungsgast und Opel-Markenbotschafter Jürgen Klopp. Der Messestand D31 in Halle 11.0 steht unter dem Motto "Opel wird elektrisch!". Vor den Journalisten präsentierte der Opel-Chef im lockeren Gespräch mit Champions League-Sieger Klopp Breaking News rund um die E Offensive bei leichten Nutzfahrzeugen (LCV) sowie fünf aufsehenerregende Weltpremieren: Der hocheffiziente neue Opel Corsa, der batterie-elektrische Corsa-e und der Corsa-e Rally geben in Frankfurt ebenso ihr Debüt wie der erste Plug-in-Hybrid von Opel, der allradgetriebene Grandland X Hybrid4 mit 221 kW/300 PS Systemleistung (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP(1): 1,4-1,3 l/100 km, CO2-Emission 32-29 g/km, gemäß NEFZ(2): 1,5 l/100 km, 35-34 g/km CO2; jeweils gewichtet, kombiniert; vorläufige Werte). Ebenfalls frisch am Start sind der neue Opel Astra-Fünftürer und Sports Tourer - mit fünf Antrieben unter 100 Gramm CO2 pro Kilometer und einem überragenden cW Wert von 0,26 der effizienteste Astra aller Zeiten. Außerdem zum ersten Mal vor deutschem Messepublikum: der ebenso geräumige wie komfortable Opel Zafira Life, der bis zu neun Personen Platz bietet und voller innovativer Technologien steckt. So wird er zum perfekten Familien- und VIP-Shuttle.



Zur Eröffnung verlieh Michael Lohscheller der Elektro-Offensive von Opel auf überzeugende Weise Nachdruck: "In 120 Jahren Automobilbau hat Opel stets deutsche Ingenieurskunst mit emotionalem Design verbunden und dabei wegweisende Technologien und Innovationen für alle verfügbar gemacht. Das gilt heute mehr denn je für die Elektromobilität. Deshalb hat Opel mit dem Corsa die populärste Baureihe der Marke gewählt, um die E-Mobilität endgültig von ihrem Nischendasein zu befreien - im Alltagsbetrieb ebenso wie im Motorsport." Denn auf dem Opel-Stand feiert auch der nigelnagelneue Corsa-e Rally Premiere. Damit bietet Opel als erster Hersteller weltweit einen batterie-elektrischen Rallyewagen für den Kundensport an, der ab dem kommenden Jahr in der neuen Rennserie ADAC Opel e-Rally Cup starten wird. So zeigt Opel, wie die E-Mobilität Emotionen ohne Emissionen ermöglicht.



Doch nicht nur die Pkw, auch die leichten Nutzfahrzeuge von Opel fahren künftig elektrisch. Hier ging der Opel-Chef auf die nächsten Schritte der umfassenden LCV-Elektro-Offensive ein. Michael Lohscheller weiter: "Opel wird nachhaltig profitabel, global und elektrisch. Bis 2024 werden alle Opel-Baureihen elektrifiziert sein - dann können Kunden bei jedem unserer Modelle auch eine E-Variante wählen. Besonders wichtig werden die Elektrofahrzeuge 'auf der letzten Meile' in den Innenstädten, zum Beispiel zur Personenbeförderung oder im Gewerbe. Deshalb freue ich mich, Ihnen heute ankündigen zu können, dass Opel Combo Life, Combo Cargo und Zafira Life bereits 2021 elektrisch vorfahren. Und der Transporter Vivaro wird schon im Laufe des nächsten Jahres als E Variante verfügbar sein."



Insbesondere der Opel Zafira Life nimmt bei der künftigen Weiterentwicklung der Elektromobilität eine Schlüsselrolle ein. Denn Opel konzentriert sich nicht nur auf die Markteinführung von Hybrid- und batterie-elektrischen Fahrzeugen, sondern will auch bei Forschung und Entwicklung weiterer wegweisender Antriebstechnologien eine Führungsfunktion übernehmen. Folgerichtig verkündete CEO Lohscheller: "Wir verfügen über eine langjährige Erfahrung in der Brennstoffzellen-Entwicklung. Deshalb wurde das Team in Rüsselsheim zum globalen Kompetenzzentrum 'Wasserstoff & Brennstoffzelle' der Groupe PSA ernannt. Schon der Zafira der ersten Generation diente als Technologieträger HydroGen 1 bis 3. Diese Entwicklung führen wir jetzt fort. Bei Opel wird der neue Zafira Life das erste Fahrzeug sein, das für die nächste Generation der Brennstoffzellen-Technologie stehen wird."



Kleinwagen der nächsten Generation: Opel Corsa, Corsa-e und Corsa-e Rally



Einer der diesjährigen IAA-Stars ist fraglos der neue, 4,06 Meter lange Opel Corsa. Der Kleinwagen-Bestseller von Opel fährt in seiner sechsten Generation moderner, dynamischer und effizienter denn je vor - in jeder Version. Er bietet den Kunden die volle Auswahl - mit seinen besonders wirtschaftlichen Benzin- und Dieselaggregaten ebenso wie erstmals als rein batterie-elektrisch betriebener Corsa-e mit 50 kWh-Batteriepack, 100 kW/136 PS Leistung und einer Reichweite von bis zu 330 Kilometer gemäß WLTP(3). Allen Antriebsoptionen gemein: Sie bieten viel Fahrspaß bei sparsamem Verbrauch bis hin zu Null-Emissionen im Fahrbetrieb des Corsa-e. Zum sportlichen Gesamteindruck passen die konsequente Gewichtsreduzierung - der leichteste Corsa unterbietet sogar die Tausend-Kilo-Marke -, die niedrige Sitzposition des Fahrers und das perfekt abgestimmte Chassis. Das alles bei hoher Alltagstauglichkeit und kombiniert mit Technologien, die in diesem Segment ihresgleichen suchen - insbesondere das adaptive blendfreie IntelliLux LED Matrix-Licht.



Zugleich setzt Opel mit der Premiere des Corsa-e Rally ein klares Zeichen: Das Unternehmen hat auf Basis des Serien-Corsa-e als erster Hersteller der Welt ein elektrisches Rallyefahrzeug für den Kundensport entwickelt. Ab Mitte 2020 startet Opel mit dem ADAC Opel e-Rally Cup den weltweit ersten Rallye-Markenpokal für Elektrofahrzeuge. Sportlich, emotional und erschwinglich für die Kunden - ein Projekt mit Signalwirkung für den Motorsport über die Grenzen von Deutschland hinaus.



Opel Grandland X Hybrid4: Vorhang auf für den ersten Plug-in-Hybrid von Opel



Der Opel Grandland X ist mit seiner hochmodernen Plug-in-Hybrid-Technologie, einer Systemleistung von 221 kW/300 PS und Allradantrieb das zweite Beispiel für moderne, effiziente Elektromobilität auf dem Opel-Stand der IAA. Zum Antriebssystem des Grandland X Hybrid4 zählen ein WLTP-zertifizierter, 147 kW/200 PS starker 1,6-Liter-Turbobenzin-Direkteinspritzer, eine elektrische Einheit mit zwei Elektromotoren, deren Leistung jeweils 80 kW/109 PS entspricht, und eine 13,2 kWh-Lithium-Ionen-Batterie.



Opel Grandland X Hybrid4-Fahrer können zwischen den vier Fahrmodi Elektro, Hybrid, Allrad und Sport wählen. Im Hybrid-Modus fährt das SUV automatisch in der jeweils effizientesten Antriebsweise. Für den Stadtverkehr ist der Elektro-Modus erste Wahl - und schon läuft das Auto bis zu 59 Kilometer gemäß WLTP-Fahrzyklus3 rein elektrisch mit Null-Emissionen. Das Plus an Fahrdynamik bietet der Sport-Modus, indem er die kombinierte Kraft von Verbrenner und Elektromotor nutzt. Für beste Traktion auf jedem Untergrund sorgt der Allrad-Modus, der die elektrifizierte Hinterachse zuschaltet. Und das regenerative Bremssystem macht den Grandland X Hybrid4 dank Energierückgewinnung noch effizienter.



So wirtschaftlich kann ein Verbrenner sein: Der effizienteste Opel Astra aller Zeiten



Mit dem neuen Astra bleibt Opel dem Versprechen treu, den Kunden nicht einen bestimmten Weg vorzugeben, sondern ihnen auch beim Antrieb die Wahl zu lassen - perfekt auf die individuellen Fahrbedürfnisse zugeschnitten. Wie effizient und wirtschaftlich moderne Verbrenner vorfahren können, stellt der neue Opel Astra unter Beweis: Mit einer komplett neuen Motorengeneration, neu entwickelten Getrieben und bis zu 21 Prozent weniger CO2-Ausstoß wird er zum effizientesten Astra aller Zeiten. An die Spitze fährt der Astra auch in Sachen Aerodynamik: Mit einem cW-Wert von 0,26 zählen sowohl der neue Fünftürer als auch der Sports Tourer zu den Fahrzeugen mit dem niedrigsten Luftwiderstandbeiwert der Kompaktklasse. Ebenso vorbildlich ist der neue Astra hinsichtlich Komfort, Assistenz- und Infotainment-Systemen aufgestellt. Das Portfolio reicht von einer noch leistungsstärkeren Front- und digitalen Rückfahrkamera über Wireless Charging für kompatible Smartphones bis zur beheizbaren Windschutzscheibe. Komfort und Effizienz pur für den Erfolgsträger in der Kompaktklasse.



Die IAA startet mit den Pressetagen (10. und 11. September). Die Messe ist offiziell vom 12. bis 22. September geöffnet (12. und 13. September Fachbesuchertage). Ab dem 14. September können dann alle Besucher die automobilen Neuheiten und Entwicklungen auf dem Frankfurter Messegelände täglich von 9 bis 19 Uhr unter die Lupe nehmen.



(1)Die genannten Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte sind vorläufig und wurden anhand der WLTP Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). EG-Typgenehmigung und Konformitätsbescheinigung liegen noch nicht vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den offiziellen typgeprüften Werten sind möglich.



(2)Die genannten Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte sind vorläufig, wurden anhand der WLTP Testverfahren bestimmt und in NEFZ-Werte rückgerechnet, um Vergleichbarkeit mit anderen Fahrzeugen zu gewährleisten (VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1151 und VO (EU) Nr. 2017/1153). EG-Typgenehmigung und Konformitätsbescheinigung liegen noch nicht vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den offiziellen typgeprüften Werten sind möglich.



(3)Die angegebene Reichweite ist vorläufig und wurde anhand der WLTP Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). EG-Typgenehmigung und Konformitätsbescheinigung liegen noch nicht vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den offiziellen typgeprüften Werten sind möglich. Die Reichweite im Alltag weicht hiervon ab.



