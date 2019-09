Zürich (ots) - Der Verwaltungsrat der Landau Media Schweiz AG hat Kai Gerwig zum Geschäftsführer ernannt. Kai Gerwig ist bereits seit April 2019 als Repräsentant und Head of Business Development für Landau Media tätig und verantwortet in seiner neuen Position das weitere Wachstum des Medienbeobachters in der Schweiz.



Der 42-jährige Kai Gerwig war zuletzt mehr als zehn Jahre als Geschäftsführer bei der dpa-Tochter news aktuell (Schweiz) AG tätig. Zuvor verantwortete er u.a. als Key Account Manager für news aktuell die substanziellen Kundenbeziehungen.



Die Landau Media Schweiz AG startete im September 2018 seinen Medienbeobachtungsservice in Schweizer Printmedien, in TV, Radio und Online- bzw. Social Media Portalen. Der Dienst richtet sich an Kommunikationsverantwortliche in Organisationen, Unternehmen und Agenturen.



"Wir freuen uns sehr, Kai Gerwig für Landau Media gewinnen zu können" freut sich Uwe Mommert, Geschäftsführer der deutschen Mutter Landau Media in Berlin und Verwaltungsratspräsident der Landau Media Schweiz AG. "Mit Kai Gerwig kommt ein versierter Kenner der PR- und Kommunikationsbranche, ein Kommunikationsprofi und ein begnadeter Netzwerker an Bord, der den erfolgreichen Ausbau unseres Geschäftes in der Schweiz vorantreiben wird," so Mommert weiter.



Zu den Aufgaben von Kai Gerwig in seiner neuen Position gehören die Stärkung und Weiterentwicklung des lokalen Standortes, der Ausbau des Teams und die Etablierung erfolgreicher Kundenbeziehungen. "Wir bauen unsere Marktstellung sukzessive und entlang der Wünsche und Anforderungen unserer Kunden aus - mit massgeschneiderter Medienbeobachtung, einer flächendeckenden Auswahl an Medienquellen, kostenlosem Login zu unserer Media Intelligence Plattform, individueller Top-Beratung und einem gleichermassen kostengünstigen wie transparenten Preismodell," erklärt Kai Gerwig. "Als Youngster unter den Schweizer PR-Dienstleistern setzen wir auf eine agile Entwicklung unserer Prozesse und Produkte und haben viele frische Ideen und Impulse im Gepäck," ergänzt Kai Gerwig.



Über Landau Media Schweiz AG



Seit mehr als 20 Jahren ist Landau Media einer der führenden Anbieter für Medienbeobachtung, Medienanalysen und Medienspiegel in der DACH-Region. Die Landau Media Schweiz AG mit Sitz in Zürich ist eine hundertprozentige Tochter der Landau Media GmbH & Co. KG aus Deutschland. Mit 280 Mitarbeitern erstellt Landau Media Analysen und Medienspiegel aus Printmedien, Online inkl. Social Media, TV, Radio und Nachrichtenagenturen. Gründung: 2018



