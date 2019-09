BERLIN (Dow Jones)--Mit scharfer Kritik hat der Eigentümerverband Haus und Grund auf den Vorstoß des Landes Berlin reagiert, Mieter von der Zahlung der Grundsteuer zu befreien. Die Pläne gingen an der Sache "vollkommen vorbei" und seien "populistischer Unfug", sagte Verbandspräsident Kai Warnecke der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Die Grundsteuer ist keine Vermögensteuer für Immobilieneigentümer", sagte Warnecke. "Mit der Grundsteuer sollen Leistungen der Kommunen für ihre Bürger finanziert werden." Ein Vermieter, der vielleicht in einer ganz anderen Stadt lebe, nehme die Leistungen der Kommune gar nicht in Anspruch.

Das Land Berlin hat eine Bundesratsinitiative angekündigt, damit die Grundsteuer künftig nicht mehr von den Vermietern auf ihre Mieter abgewälzt werden kann. Der entsprechende Entwurf für ein "Mieter-Grundsteuer-Entlastungsgesetz" sieht nach Angaben der Finanzverwaltung vor, "mit Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) die Umlagefähigkeit der Grundsteuer abzuschaffen". Derzeit wird die Grundsteuer meist mit der Betriebskostenabrechnung auf die Mieter umgelegt.

Die Bundesregierung hatte sich am Vortag mit einer Bewertung der Berliner Pläne zurückgehalten. Eine Sprecherin des Finanzministeriums hatte aber an frühere Äußerungen von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) erinnert, der wiederholt Sympathie für ein solches Vorhaben gezeigt hatte.

