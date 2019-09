Berlin (ots) - Auch im Sommer 2019 setzen immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher auf Eiscreme mit geringem Lufteinschlag.



"Der Trend zu hochwertigem, dichtem Speiseeis setzt sich fort", freut sich Oscar Slis, Geschäftsführer der Eismarken Sandro's Bio und Martosca und Sprecher der Allianz für Qualitätsspeiseeis. "Schon jetzt zeichnet sich ein erneutes Umsatzplus für dieses Jahr ab. Das bestätigt unseren Eindruck, dass Verbraucher bei Eiscreme zunehmend auf Qualität achten. Unser Speiseeis stellen wir aus sehr ausgesuchten Zutaten her. Im Gegensatz zu vielen anderen, meist großen Herstellern, fügen wir unseren Produkten außerdem nur sehr wenig Luft hinzu."



Vielen Eiscreme-Fans ist nicht bewusst, dass manche Speiseeishersteller der Eiscreme bis zu 150% Luft hinzufügen und so Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr Packungsinhalt vorgaukeln. Weil der Preis von Speiseeis in Deutschland nach Volumen und nicht nach Gewicht gekennzeichnet wird, ist ein Preis-Leistungsvergleich im Supermarkt kaum möglich. Denn je höher das Volumen, desto niedriger der Grundpreis. Besonders hochwertiges Speiseeis, das keinen oder nur einen sehr geringen Luftanteil enthält, wirkt deshalb im Vergleich mit konventionellen Produkten oft deutlich teurer.



"Ein Blick auf die Gewichtsangabe auf der Eiscremepackung lohnt sich da", empfiehlt Oscar Slis. "Übrigens auch auf die Zutatenliste. Denn auch hier schneidet das dichte Qualitätseis deutlich besser ab." Belegt ist das durch den jüngsten Speiseeistests der Stiftung Warentest. Hier landen hochwertige Produkte mit wenig Lufteinschlag regelmäßig auf den vorderen Plätzen.



Pressekontakt:



Allianz für Qualitätsspeiseeis

c/o Interel

Ansprechpartnerin: Sabrina Göddertz

Karlplatz 7, 10117 Berlin

Tel.: +49 (0)30 288 829 21

E-Mail: sabrina.goeddertz@interelgroup.com



Original-Content von: Allianz für Qualitätsspeiseeis, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/111476