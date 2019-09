BERLIN (Dow Jones)--Mehr Parkhäuser in Deutschland sollen künftig mit Ladestationen für Elektroautos ausgestattet werden. Einen entsprechenden Vertrag haben jetzt das Energieunternehmen Innogy SE und der Parkraumbetreiber Apcoa unterzeichnet, wie die RWE-Tochter am Dienstag in Essen mitteilte. Beide Unternehmen wollen demnach neben intelligenter, eichrechtskonformer Ladeinfrastruktur auch digitale Systeme für die Parkplatzsuche, das Laden und die kombinierte Bezahlung beider Dienstleistungen einrichten.

Durch Vernetzung und Digitalisierung sollen so neue Geschäftsmodelle entstehen. Neben Stellflächen für Autos wollen Innogy und Apcoa auch Angebote für Fahrräder, Scooter, das E-Car-Sharing und Paket-Lieferstationen schaffen.

Apcoa unterhält derzeit rund 1,5 Millionen Einzelstellplätze an circa 10.000 Standorten in 13 europäischen Ländern. Innogy betreibt insgesamt 34.000 Ladepunkte in Europa, den USA und in Kanada. "Mit Photovoltaik auf Dächern und an Fassaden, Batteriespeichern und intelligenten Energiemanagementsystemen kann das Parkhaus der Zukunft zur Energiezentrale werden", erklärte die Innogy-Vorständin für Netz und Infrastruktur, Hildegard Müller. "Mit dem Projekt werfen wir einen Blick in die Stadt der Zukunft und zeigen, wie die Digitalisierung der Infrastruktur sowie der Ausbau der Elektromobilität die Lebensqualität der Menschen verbessern können."

Für Innogy kommt der Deal kurz vor der geplanten Übernahme durch den einstigen Konkurrenten Eon. Bis 20. September will die EU-Kommission über den Tausch der Geschäftsfelder zwischen RWE und Eon entscheiden.

