- SOCGEN CUTS EUROPEAN STEEL. METALS & MINING SECTOR TO 'UNDERWEIGHT'



- BARCLAYS RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 913 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 226 (215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS COUNTRYWIDE PRICE TARGET TO 6 (10) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1487 (1581) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3450 (2950) PENCE - BERNSTEIN RAISES DIAGEO TO 'MARKET-PERFORM' (UNDERPERFORM) - DEUTSCHE BANK CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 170 (175) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 53 (55) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 460 (420) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.11% TO 7228 (CLOSE: 7235.81) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2500 (2600) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 380 (440) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 210 (265) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS TI FLUIDS PRICE TARGET TO 205 (240) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 2110 (1986) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 209 (280) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 3200 (2750) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES TEAM17 PRICE TARGET TO 330 (295) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES SSE TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-W.') - TARGET 1290 (1255) P. - UBS CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1000 (1160) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1165 (1190) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6500 (5300) PENCE - 'NEUTRAL'



