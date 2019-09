Essen (ots) - Arbeit ist das halbe Leben - so ähnlich fühlt es sich zumindest für die meisten an. Kein Wunder also, dass der Arbeitsplatz zu den Orten gehört, an dem die Menschen einen Großteil ihrer Zeit verbringen. Doch ausgerechnet hier gibt es Reize, welche die Konzentration, Kreativität und sogar die Gesundheit beeiträchtigen können. Um dem entgegenzuwirken, sind Pflanzen die besten Kollegen, die in keinem Büro fehlen dürfen. In verschiedenen Größen, Formen und Farbschattierungen sind sie nicht nur ein Hingucker in grauen Büroräumen, sondern haben außerdem noch positive Auswirkungen auf das Raum- und Arbeitsklima, Effizienz und Wohlbefinden der Mitarbeiter.



Verbesserte Luftqualität



Die Luftqualität in Büroräumlichkeiten ist meist nicht optimal. Drucker, Kopierer und Klimaanlage dünsten oft schädliche Stoffe aus. Zudem trägt eine niedrige Luftfeuchtigkeit, die vor allem im Winter durch die trockene Heizungsluft begünstigt wird, ebenfalls zu einer schlechten Luftqualität bei. Das führt schnell zu trockenen Augen, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Pflanzen schaffen hier Abhilfe: Mit Hilfe der Spaltöffnungen in ihren Blättern und über die Wurzeln reinigen sie die Luft und wandeln schädliche Stoffe, wie zum Beispiel Formaldehyd und Benzol, in Sauerstoff um. Besonders gut eignet sich hierfür die Kentia Palme. Mit ihren großen, ständig nachwachsenden Wedeln reinigt sie die Luft und produziert überdurchschnittlich viel Sauerstoff. Zudem erhöhen Pflanzen durch die Verdunstung von Wasser die Luftfeuchtigkeit.



Auch die Calathea zählt zu den luftreinigenden Büropflanzen und macht dabei mit ihren außergewöhnlichen Blättern auch noch eine echt gute Figur. Mit ihrer schier unerschöpflichen Auswahl an Blattzeichnungen, -farben und -formen ist sie die richtige Wahl für Denker und Kreative. Sie bringt Farbe ins Office und inspiriert jeden Tag aufs Neue.



Innere Ruhe und kreatives Denkvermögen



Ein volles Mail-Postfach, eine To-Do-Liste, die kein Ende kennt und Deadlines, die für Zeitdruck sorgen - all das gehört zu einem Büroalltag, wie er im Buche steht. Mit einer kleinen "Pflanzenpause" steigt man aus dem stressigen Hamsterrad aus und tankt Ruhe und Kreativität. Kurz abschalten, die Pflanze fokussieren und sich auf sich selbst besinnen: Mit ihrer heilenden und beruhigenden Wirkung verstärken Pflanzen angenehme Gefühle und helfen dabei, Stress abzubauen und das Nervensystem zu beruhigen. Schon fünf bis zehn Minuten "Pflanzenpause" reichen, um angespannte Situationen aufzulösen.



Auch wenn beim Stichwort "Büropflanze" zunächst das Bild des einsamen Kaktus auf dem Schreibtisch vor dem inneren Auge auftaucht, sind es vor allem große Zimmerpflanzen, die eine natürliche Atmosphäre schaffen. So passt der Großblättrige Ficus, auch als Geigenfeige bekannt, nicht nur in jedes trendige Wohninterieur: Mit einer Kombination aus großen Pflanzen wie der Geigenfeige, dem Afrikanischen Feigenbaum (Ficus cyathistipula) und dem Gummibaum (Ficus elastica) schafft man im modernen Großraumbüro nicht nur einen ausgezeichneten Sicht- und Lärmschutz, sondern verwandelt das Office zugleich in eine grüne Oase.



Weniger Trubel und Stress



Stichwort Großraumbüro: Ununterbrochen klingelnde Telefone, laute Gespräche und rappelnde Drucker, die Geräuschkulisse verlangt der Konzentration so einiges ab. Richtig platziert, helfen die passenden Pflanzen den Geräuschpegel zu verringern. Ihre Blätter fangen Schallwellen auf, werfen diese zurück oder zerstreuen sie. Der beste Effekt wird dabei erzielt, wenn die Ruhebringer in der Zimmerecke platziert werden. Ein attraktiver Blickfang, der sich vor allem für große Büroräumlichkeiten eignet, ist die Bananenpflanze. Ihre riesigen Blätter reinigen nicht nur die Raumluft, sondern streuen aufgrund ihrer Größe den Schall besonders gut.



