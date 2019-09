Stephan Rieke (Oddo BHF): EZB unter Zugzwang

Freitag, 6. September 2019 - Die Erwartungen an die Akteure sind hoch: Die Märkte rechnen sowohl mit einer Zinssenkung als auch mit einer Wiederaufnahme der umstrittenen EZB-Anleihekäufe. Gerade die enttäuschenden Wirtschaftsdaten in der Eurozone sprechen für eine Lockerung der Geldpolitik. Welche Mittel wird der scheidende EZB-Präsident Mario Draghi also einsetzen, um der lahmenden Konjunktur des Euroraums einen frischen Impuls zu geben?



Über eine Leitzinssenkung sind sich die Marktteilnehmer einig. Die eigentliche Frage lautet, ob der Einlagesatz am 12. September von aktuell -0,4% um 10 oder 20 Basispunkte gesenkt werden wird. Aktuell stehen die aus den Geldmarktsätzen abgeleiteten Wahrscheinlichkeiten bei jeweils 50%. Wir halten eine Zinssenkung um 20 Basispunkte auf -0,6% für die wahrscheinlichere Variante. Die ausgeprägte konjunkturelle Schwäche und der hohe Erwartungsdruck sprechen für einen größeren Zinsschritt, der die Entschlossenheit der Währungshüter signalisieren würde. Kommt es zu dieser Zinslockerung, dürfte der EZB-Rat ergänzend die Einführung des sog. "Tiering" beschließen. Die Einführung eines zusätzlichen Freibetrags bzw. einer Staffelung der Strafzinssätze auf die Einlagen der Banken bei der Notenbank würde es ermöglichen, die Auswirkungen der Kosten des (voraussichtlich weiter sinkenden) Einlagesatzes zu vermindern. Aktuell schlägt die Negativverzinsung dieser Guthaben bei den Kreditinstituten mit immerhin rund 7,5 Mrd € pro Jahr zu Buche. Die Staffelung würde den ohnehin angeschlagenen Bankensektor der Währungsunion entlasten bzw. die Belastungen ein wenig mildern. Gegen die indirekten Ertragseffekte infolge der widrigen Zinskonstellation hilft die Staffelung allerdings nicht.

Eine weitere Option stellt die quantitative Lockerung über eine Wiederaufnahme der Anleihekaufprogramme der EZB dar. Die Marktteilnehmer scheinen überwiegend davon auszugehen, dass die EZB diese Option ziehen wird. In jüngster Zeit äußerten sich jedoch einige EZB-Ratsmitglieder bemerkenswert zurückhaltend hin-sichtlich einer Wiederbelebung der umstrittenen Kaufprogramme. Kritik kam von deutscher, niederländischer, österreichischer und estnischer Seite. Diese Notenbanker sehen im ausbleibenden Preisdruck keinen triftigen Grund für Anleihekäufe; bemerkenswerterweise warf aber auch der französische Notenbankchef Villeroy de Galhau die Frage auf, ob die Maßnahme zum jetzigen Stand von Nöten ist, und reiht sich somit in die Reihe der Skeptiker ein. Das Gefüge hat sich für Mario Draghi somit geändert - bisher konnte der EZB-Präsident auf französische Unterstützung für die Anleihekäufe zählen.

Nichtsdestotrotz dürfte das Anleihekaufprogramm unserer Meinung nach reaktiviert werden. Die Notenbanksitzung kommende Woche dürfte aber eher zur Vorbereitung bzw. Ankündigung genutzt werden - erfahrungsgemäß leistet die EZB genügend verbale Vorarbeit, ehe die ersten Käufe tatsächlich getätigt werden. Das Paket aus Zinslockerung und Ankündigung von Anleihekäufen wird den Aktienmärkten unserer Einschätzung nach weiter Unterstützung liefern, gerade wenn auch die US-Fed auf der Sitzung des Offenmarktausschusses am 18. September eine weitere Lockerung der Geldpolitik beschließen sollte.

Da sich die EZB beim Kauf von EWU-Staatsanleihen Kauflimits entgegensieht, die bei einer Fortsetzung des Kaufprogramms näher rücken, ist eine Lockerung dieser Begrenzungen vermutlich nicht zu umgehen. Darüber hinaus dürfte die Notenbank auch Käufe von Unternehmensanleihen vorsehen - hier ist der Spielraum wesentlich größer, wenn auch die Liquiditätssituation ein Problem darstellen könnte. Der Markt für EWU-Unternehmensanleihen hat ein etwaiges Kaufprogramm bereits eingepreist; sollte die EZB in diesem Punkt "enttäuschen", könnte es bei den Unternehmensanleihen zu einem signifikanten Renditeanstieg kommen, sowohl im Investment Grade- als auch High Yield-Bereich.

Für Unterstützung an den Börsen sorgt auch die Meldung, dass im Oktober die Handelsgespräche zwischen den USA und China wieder fortgeführt werden sollen. Die Märkte reagieren mit steigenden Aktienkursen und Anleiherenditen, auch der japanische Yen gab etwas nach - Investoren scheinen risikofreudiger zu sein. Unser Optimismus hält sich in Grenzen; eine baldige Lösung halten wir vor dem Hintergrund des bisherigen Verlaufs für unwahrscheinlich. Die Unsicherheit bleibt in diesem Kontext bestehen und so könnten gerade Äußerungen bzw. Tweets von US-Präsident Trump für volatilere Marktphasen sorgen.

Etwaige Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung des Investment Office der ODDO BHF AG wieder, die sich insbesondere von der Hausmeinung innerhalb der ODDO BHF Gruppe unterscheiden und ohne vorherige Ankündigung ändern kann.



