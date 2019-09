Die Märkte sind recht gut unterwegs, DAX und Dow sind gestern wieder über +15 Prozent ytd gestiegen. Der ATX liegt in etwa bei der Hälfte, mit unserem wikifolio haben wir derzeit einen guten Schwung und vor allem dank der Erholung davor abgestrafter Zykliker sind wir wieder bei knapp 14 Prozent ytd, also mehr als 6 Prozent Alpha vs. ATX. Aktuell machen wir uns mit dem wikifolio eher kürzer, weil schon sehr viel positive Erwartungshaltung für die EZB-Zinssitzung eingepreist scheint. Die Deutsche Bank (ach ja, die Aktie ist gestern nach 587 Tagen wieder über den MA200 gegangen) hält eine Wiederaufnahme von Nettoanleihekäufen durch die Europäische Zentralbank (EZB) für keine ausgemachte Sache. "Es ist nicht sicher, dass das Paket QE ...

