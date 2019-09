Davenport Resources Ltd. gibt Verlängerung der Explorationslizenzen bekannt DGAP-News: Davenport Resources Ltd. / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung/Research Update Davenport Resources Ltd. gibt Verlängerung der Explorationslizenzen bekannt 10.09.2019 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Davenport Resources ("Davenport", das "Unternehmen") gibt bekannt, dass nach der Antragstellung im Juni 2019 das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, Außenstelle Gera, Verlängerungen für die zwei Erlaubnisfelder zur Aufsuchung (Explorationslizenzen) Küllstedt und Gräfentonna gewährt hat. Diese Explorationslizenzen befinden sich seit Januar 2015 im Besitz der 100%igen deutschen Tochtergesellschaft East Exploration GmbH (Siehe Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung). Die wichtigsten Punkte: * Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (Genehmigungsbehörde in Thüringen, Deutschland) hat eine Verlängerung der beiden Erlaubnisfelder (Explorationslizenzen) Küllstedt und Gräfentonna um drei Jahre bis zum Januar 2023 genehmigt. * Die zwei Lizenzen Küllstedt und Gräfentonna umfassen insgesamt 457 km2. Für einen Teil des Gebietes Küllstedt liegt bereits eine JORC konforme geschlussfolgerte Ressource von 1,54 Milliarden Tonnen mit einem Gehalt von 10,7 % K2O vor. Die beiden Lizenzgebiete wurden zuvor in den 1960er und 1980er Jahren von dem ehemaligen staatlichen ostdeutschen Kalibergbauunternehmen abgebohrt. Alle Daten aus diesen Erkundungskampagnen sind jetzt im Besitz von Davenport. Basierend auf diesen Ergebnissen gab Davenport im Mai 2017 Explorationsziele von 4,1 bis 5,1 Milliarden Tonnen und 2,7 bis 3,4 Milliarden Tonnen für Küllstedt bzw. Gräfentonna bekannt, beide mit Zielgehalten von 4,3 % bis 25,0 % K2O (siehe Pressemitteilung vom 22. Mai 2017). Anfang 2019 gab Davenport eine JORC konforme geschlussfolgerte Ressource von 1,54 Milliarden Tonnen mit einem Gehalt von 10,7 % K2O auf einem Teil des Küllstedt-Lizenzgebiets bekannt (siehe Pressemitteilung vom 19. Februar 2019). Davenport Resources Managing Director, Dr. Chris Gilchrist, sagte: "Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass diese Antragstellung einen erfolgreichen Abschluss hatte. Wichtig ist, dass die Geschwindigkeit und Effizienz der Thüringer Bergbehörde bei Genehmigungsverfahren demonstriert wurde, was als ein gutes Zeichen für zukünftige Entwicklungen anzusehen ist. Die Erlaubnisfelder Küllstedt und Gräfentonna ergänzen die umfangreichen Ressourcen der angrenzenden Bergwerkseigentümer (unbegrenzt gültige Bergbaulizenzen) Ebeleben, Mülhausen-Nohra und Ohmgebirge (Abbildung 1), was die Möglichkeit bietet, die aktuellen, massiven Kalivorräte weiter zu erhöhen." Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Lage von Davenports Erlaubnisfeldern Küllstedt und Gräfentonna, die an die Bergwerkseigentümer Mülhausen-Nohra, Ebeleben und Ohmgebirge angrenzen. Investoren- und Medienanfragen: Dr Chris Gilchrist Davenport Resources Ltd Managing Director Tel. +353-41-988 3409 Tel. +353-87-687 9886 cgilchrist@davenportresources.com.au Paul Cahill Bacchus Capital Advisers Ltd Managing Director Tel. + 44-203 848 1643 paul.cahill@bacchuscapital.co.uk Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 10.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 871283 10.09.2019 ISIN AU000000DAV3 AXC0142 2019-09-10/12:00