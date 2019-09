Köln (ots) - Dem Schlaganfall keine Chance - unter diesem Titel wird Sabine Postel, gemeinsam mit Politik und Medizinern, gegen die Krankheit kämpfen und macht sich für Vorsorge stark! "Niemand sollte das erleben, was unsere Familie durchgemacht hat" So Postel - vor allem dann nicht, wenn es vermieden werden kann! Aus diesem Grund tritt Sabine Postel ihre Botschafterrolle an und lädt morgen, am 10.09.19 um 11:00 Uhr zur Pressekonferenz.



Da die Plätze, auch für Einzelgespräche mit Sabine Postel im Anschluss, begrenzt sind, wird um schellstmögliche Akkreditierung unter presse@preventicus.com gebeten.



Pressekontakt:



Julia Rohde

SVP international business development and commercialization

presse@preventicus.com

Preventicus GmbH

Goethestr. 3b

07743 Jena



Pressekonferenz: SPERRFRIST 10.09.19 11:30 UHR

Datum: 10.09.2019

Ort: Dumont Studio, Breite Str. 72, 50667 Köln,

Zeit: Einlass 10 Uhr, Beginn 11 Uhr



Akkreditieren bitte schnellstmöglich - Platz ist begrenzt - unter

presse@preventicus.com

Es werden nur akkreditierte Journalisten zugelassen!



Original-Content von: Preventicus GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/121571