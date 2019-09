Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise haben sich in den vergangenen Wochen bei 55 US-Dollar (für die US-Sorte WTI) bzw. 60 US-Dollar (für die europäische Ölsorte Brent) eingependelt, so die Analysten der DekaBank. Weltweit würden sich am Rohölmarkt Angebot und Nachfrage die Waage halten, aber dieses Gleichgewicht erscheine fragil. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...