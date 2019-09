FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Finanzagentur ist am Dienstag bei der Versteigerung deutscher inflationsindexierter Langläufer nur auf geringes Nachfrageinteresse gestoßen. Das Gebotsvolumen für die 500 Millionen Euro schwere Emission betrug lediglich 267 Millionen, womit die 2046 fälligen Papiere technisch unterzeichnet waren. Zugeteilt wurden 207 Millionen, der Differenzbetrag von 293 Millionen ging wie gewöhnlich für spätere Marktpflegezwecke in das Buch der Schuldenagentur.

Hintergrund für die schwache Nachfrage dürfte die wenig attraktive Rendite sein. Gegenüber der vorangegangenen Auktion gleicher Titel sank sie bei der Auktion nochmals deutlich von minus 0,76 auf minus 1,27 Prozent.

Die Renditen an den Anleihemärkten waren in den vergangenen Wochen in ganzer Breite angesichts schwacher Konjunktursignale deutlich gesunken. Von der am Donnerstag stattfindenden EZB-Sitzung wird deswegen allgemein ein umfassendes Lockerungspaket erwartet.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung am 7. Mai:

Emission 0,10-prozentige inflationsindexierte Anleihe mit Laufzeit 15. April 2046 Volumen 500 Mio Bietungsvolumen 267 Mio Zuteilungsbetrag 207 Mio Bid-to-cover-Ratio 1,3 (1,4) Durchschnittsrendite -1,27% (-0,76%)

