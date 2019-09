Bundesfinanzminister Olaf Scholz will für den sozialen Zusammenhalt und den Klimaschutz kämpfen. Der Standort Deutschland scheint dem Kandidaten für den SPD-Parteivorsitz zweitrangig.

Schnell die Auftaktrede im Deutschen Bundestag halten, bevor es dann nach Nieder-Olm zur nächsten SPD-Regionalkonferenz geht. Einen größeren Gegensatz erlebt derzeit wohl kein anderer Bundespolitiker. Auf der einen Seite gestaltet der Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz den 360 Milliarden Euro schweren Haushalt der größten europäischen Volkswirtschaft. Auf der anderen Seite muss er sich mit einer Schar nicht ganz so bekannter Genossen in einer Art Castingshow bei der gebeutelten SPD-Basis vorstellen.

Es scheint, als dominiere aktuell Letzteres bei Scholz. Seine Rede zur Einbringung des Bundeshalts 2020 entwickelt sich zu einem linken Manifest des Umverteilens - weniger an das Parlament gerichtet, eher an die hunderte Kilometer entfernte Parteischar in Nieder-Olm. Dazu passt, dass die Abgeordneten von CDU und CSU - immerhin Scholz' Koalitionspartner - von Beifallsbekundungen ...

