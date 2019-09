München (ots) - Das Thema:



Ärzte klagen an: Sind Krankenhäuser gefährlich für Patienten?



Unnötige Operationen, überforderte Ärzte, überarbeitete

Krankenschwestern: In Deutschlands Krankenhäusern wird die Gesundheit

dem Profitstreben untergeordnet, sagen nicht nur die Kritiker des

Gesundheitssystems. Jetzt wehren sich auch hunderte Ärzte in einem

dramatischen Appell: "Rettet die Medizin!" Sie fordern im "Stern" ein

Ende des Diktats der Ökonomie in den Kliniken. Stehen Ärzte wirklich

unter dem Druck, mit den Patienten eine möglichst hohe Rendite zu

erzielen - auch auf Kosten der Gesundheit? Wird in Deutschland zu

viel operiert und schadet das den Kranken?



Gäste:

Eckart von Hirschhausen (Arzt und TV-Moderator)

Maike Manz (ehemalige Chefärztin)

Bernhard Albrecht ("Stern"-Wissenschaftsredakteur)

Gerald Gaß (Präsident Deutsche Krankenhausgesellschaft)



