Die Baubranche warnt vor den Kosten höherer Energiesparvorgaben für Gebäude. "Die letzten Prozente Einsparung bei den Energieverbräuchen kosten überproportional viel", erklärte Reinhard Quast, der Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, am Dienstag in Berlin. "Damit verteuert sich das Bauen und in Folge davon auch das Wohnen beziehungsweise erhöhen sich die Mieten." Auch bei der energetischen Sanierung dürften die Standards nicht erhöht werden, sonst würden weniger Gebäude saniert.

In der nächsten Woche will das sogenannte Klimakabinett der Bundesregierung darüber beraten, wie der Treibhausgasausstoß begrenzt werden kann. "Dabei muss es gelingen, Bauen - und damit auch Wohnen - weiterhin bezahlbar zu halten", verlangte der Verband. Dazu legte er eine Studie zu den finanziellen Auswirkungen höherer Standards vor.

Die Baubranche schlägt dazu vor, die energetische Sanierung stärker zu fördern. "Derzeit werden Einzelmaßnahmen mit Zuschüssen von zehn Prozent der Kosten und maximal 5000 Euro gefördert." Würden beide Werte verdoppelt, führe das zu mehr Investitionen in die Gebäude./bf/DP/jha

