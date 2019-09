FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler will seine Pkw-Verkäufe in den nächsten Monaten durchgängig steigern. Vorstandschef Ola Källenius sagte auf der Automesse IAA in Frankfurt, die Marktlage sei zwar sehr heterogen. "Wir haben aber vor, die nächsten vier Monate im Plus zu bleiben."

Inklusive seiner Kleinwagenmarke Smart liegt Mercedes-Benz Cars bei den Pkw-Verkäufen mit 1,58 Millionen Fahrzeugen per Ende August derzeit gegenüber dem Vorjahr um 1 Prozent im Rückstand. 2019 insgesamt werde der Hersteller aber im Plus abschließen, erklärte Källenius.

Ungeachtet der aktuellen konjunkturellen Eintrübung rechnet der Daimler-Chef auch in den nächsten Jahren mit einem insgesamt wachsenden Automarkt. Treiber werde dabei Asien. Eine generelle Tendenz zum Car-Sharing sieht er nicht. Finanziertes Fahrzeugeigentum "bleibt für uns die geschäftliche Hauptstraße", so Källenius.

September 10, 2019

