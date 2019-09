Der EUR/USD befindet sich bereits in der Vor-EZB Flaute und so konsolidiert er um 1,1040/50 - Vor der EZB Sitzung am Donnerstag erwartet uns nichts Wichtiges - Eine dovish Überraschung kann das Paar zum Jahrestief unter 1,10 schicken - Eine potenzielle er Täuschung der EZB könnte das Paar auf der anderen Seite zum Hoch der vergangenen Woche von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...