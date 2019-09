FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler hält es offenbar für möglich, die selbstentwickelte Fahrzeugplattform für ein rein batteriebetriebenes Fahrzeug auch anderen Herstellern zur Verfügung zu stellen. "Können wir uns vorstellen, die zu lizenzieren?", fragte Vorstandschef Ola Källenius vor Journalisten auf der Automesse IAA und beantwortete dies mit: "Let me think about it".

Daimler stellt auf der IAA ein Konzeptfahrzeug für eine strombetriebene S-Klasse vor. Mit der Vision EQS präsentiert Mercedes seine Vorstellung von einem vollelektrischen Auto der Oberklasse, "unsere Vorstellung von sustainable Luxury", wie Källenius sagte. Trotz hoher Fahrleistungen sollen bis zu 700 Kilometer Reichweite drin sein.

Die Studie basiert auf einer neuen vollelektrische Antriebsplattform, die laut Daimler skalierbar und deshalb für unterschiedlichste Fahrzeugkonzepte nutzbar sein wird. Aus der Studie werde bald ein Serienfahrzeug, versprach Källenius. Genauer wollte er sich nicht festlegen. Bald sei aber zeitlich nicht so weit weg, fügte er hinzu. Der EQS werde nicht das einzige Fahrzeug sein, dass auf dieser Plattform läuft. Man fange bei der Klasse aber aus Kostengründen von oben an, sagte Källenius.

September 10, 2019

