Der Ölriese sei bereit für seinen internationalen Börsengang, verkündet der CEO in Abu Dhabi. Ein heimischer Börsengang solle außerdem sehr bald erfolgen.

Der lange angekündigte Börsengang des größten Ölkonzerns der Welt könnte schneller kommen als gedacht. "Saudi Aramco ist bereit für den Börsengang und es wird nicht mehr lange dauern", kündigte CEO Armin Nasser am Dienstag auf der Weltenergiekonferenz in Abu Dhabi an. Zunächst werde das Unternehmen allerdings an die heimische Börse gehen.

Wieviel an der saudi-arabischen Tadawul-Börse vor dem großen internationalen Börsengang verkauft werden soll, ließ der Aramco-Chef offen. Bis zum Jahresende will der Energieriese an der Börse in Riad ein Prozent platzieren, ein weiteres Prozent soll 2020 folgen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Auch der neue Energieminister Abdulaziz bin Salman al Saud hatte bereits am Montag erklärt, Saudi Aramco sei für den geplanten Börsengang bereit. "Wann auch immer sich die Anteilseigner dafür entscheiden, diesen Schritt zu gehen, wir sind bereit." Das königliche Ministerium werde außerdem alles dafür tun, um Saudi Aramco dabei zu unterstützen, auch wenn der Prinz eine offizielle Trennung zwischen dem bislang rein staatlichen Ölkonzern und dem Energieministerium weiterhin betonte.

Fünf Prozent seiner Anteile will Saudi Aramco insgesamt an die internationale Börse bringen - für bis zu 100 Milliarden Dollar. Es wäre der größte Börsengang aller Zeiten. Saudi Aramco würde ...

