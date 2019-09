Von Ulrike Dauer und Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Staatsanwaltschaft Köln hat am Dienstag weitere Ermittlungen im Cum-Ex-Verfahrenskomplex bestätigt. Sie teilte auf Anfrage mit, "dass heute im Rahmen des Verfahrenskomplexes um die Cum-Ex-Geschäfte Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt werden". Zuvor hatte das Handelsblatt berichtet, dass Beamte der Staatsanwaltschaft Köln die Frankfurter Zentrale der Commerzbank wegen des Verdachts der Beteiligung der Bank an so genannten Cum-Ex-Geschäften durchsuchen. Die Commerzbank teilte lediglich mit, dass sie mit den Behörden kooperiere, sich aber nicht zu laufenden Ermittlungen äußern wolle. "Es ist in unserem eigenen Interesse, dass diese Angelegenheit schnellstmöglich aufgeklärt wird", sagte ein Sprecher.

Laut Bericht des Handelsblatt besteht der Verdacht, dass die Commerzbank am Handel mit großen Aktienpaketen rund um den Ausschüttungstermin mit (cum) und ex (ohne) Dividendenanspruch zu Lasten der Steuerzahler beteiligt war. Damit zielten die beteiligten Akteure darauf ab, sich Kapitalertragsteuern erstatten zu lassen, die gar nicht abgeführt wurden. Die Ermittler vermuten offenbar, dass die Commerzbank als Dienstleister zwar selbst keine Kapitalertragsteuer vereinnahmte, indirekt aber von dem Geschäftskonstrukt auf Kosten des Steuerzahlers profitierte.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt schon länger im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften bei der Commerzbank und der ehemaligen Dresdner Bank.

