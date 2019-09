IRW-PRESS: Rockcliff Metals Corp.: Rockcliff leitet 100.000 Meter umfassendes Bohrprogramm in seinen hochgradigen Kupferkonzessionsgebieten in Snow Lake (Manitoba) ein

Toronto, ON, 10. September 2019. Rockcliff Metals Corporation (Rockcliff oder das Unternehmen) (CSE: RCLF) (FRANKFURT: RO0, WKN: A2H60G) freut sich, bekannt zu geben, dass ein 100.000 Meter umfassendes zweiphasiges Bohrprogramm in seinem Projekt Snow Lake aufgenommen wurde. In Phase 1 des Bohrprogramms wurden insgesamt 5 Bohrgeräte in drei separaten Konzessionsgebieten mobilisiert, bis Ende des Monats sollen 3 weitere Bohrgeräte mobilisiert werden. Das 16-monatige Bohrprogramm wird sich zunächst auf die Optimierung mehrerer fortgeschrittener Lagerstätten konzentrieren. Die Phase 2 des Bohrprogramms dient der potenziellen Erweiterung der historischen Ressourcen des Unternehmens und der Erprobung neuer bedeutender Basisziele im sehr aussichtsreichen Grundbesitz des Unternehmens. Rockcliff ist kapitalkräftig und mittlerweile das Junior-Erschließungs- und -Explorationsunternehmen mit dem größten Grundbesitz im Grünsteingürtel Flin Flon-Snow Lake, dem größten paläoproterozoischen vulkanogenen Massivsulfid-(VMS) -Distrikt (Kupfer, Gold, Zink, Silber) der Welt.

Alistair Ross, President und CEO von Rockcliff, sagte dazu: Dies ist der erste Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie, ausreichende Kenntnisse über mehrere Ressourcen zu erlangen. Diese werden uns im nächsten Schritt ermöglichen, das ideale Projekt auszuwählen, um so schnell wie möglich die Produktion aufzunehmen. Unser Ziel ist es, so bald wie möglich mit der Verarbeitung von Material in unserer gepachteten Mühle zu beginnen.

Phase-I-Bohrprogramm

Die Bohrungen wurden in den Lagerstätten Talbot, Rail und Bur eingeleitet. Die Lagerstätte Tower wird ebenfalls im Rahmen des Phase-I-Bohrprogramms erprobt, sobald die endgültige Arbeitsgenehmigung vorliegt. Bis Ende 2019 sollen in den 4 Lagerstätten rund 50.000 Meter in etwa 85 Bohrlöchern absolviert werden. Das Ziel der ersten Bohrphase ist die Optimierung und Erweiterung der aktuellen, fortgeschrittenen Ressourcen in jedem der Konzessionsgebiete, was dazu beitragen soll, mehrere dieser Konzessionsgebiete so schnell wie möglich in die Vormachbarkeitsphase überzuleiten.

Phase-II-Bohrprogramm

Das Phase-II-Bohrprogramm soll in den kommenden Monaten beginnen und bis Ende 2020 andauern. Das Ziel dieser Bohrphase ist es, die historischen Ressourcen innerhalb des Konzessionsportfolios (die Lagerstätten Copperman, Penex, Lon und Morgan) weiterzuentwickeln und auszubauen, die bekannten Mineralisierungszonen zu erweitern und weitere neue Kupferentdeckungen zu machen.

Ken Lapierre P.Geo., Vice-President Exploration of Rockcliff und ein qualifizierter Sachverständiger in Übereinstimmung mit den kanadischen Richtlinien gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die die Grundlage für die Bekanntmachungen in dieser Pressemeldung bilden, gelesen und genehmigt.

Über Rockcliff Metals Corporation

Rockcliff ist ein kapitalkräftiges kanadisches Ressourcenerschließungs- und Explorationsunternehmen und kurzfristiger Kupferproduzent mit einem Kassenbestand von etwa 25,9 Millionen Dollar, einer voll betriebsbereiten genehmigten Verarbeitungs- und Bergeanlage mit über 1.000 Tagestonnen Kapazität (über eine Pachtvereinbarung) sowie mehreren fortgeschrittenen hochgradigen VMS-Lagerstätten mit einer primären Kupfer- und Zinkmineralisierung im Gebiet Snow Lake in Manitoba (Kanada). Das Unternehmen ist ein bedeutender Landbesitzer im Grünsteingürtel Flin Flon-Snow Lake, das den größten paläoproterozoischen VMS-Distrikt der Welt beherbergt sowie Minen und Lagerstätten mit Kupfer, Zink, Gold und Silber enthält. Das umfangreiche Konzessionsportfolio des Unternehmens erstreckt sich über eine Gesamtfläche über insgesamt 4.500 Quadratkilometer und umfasst acht der höchstgradigen unerschlossenen VMS-Lagerstätten und fünf Konzessionen mit Erzganggoldvorkommen im Besitz von Goldpath Resources Corp., einer hundertprozentigen auf Gold fokussierten Tochter von Rockcliff, einschließlich der historischen Goldmine Rex-Laguna, Manitobas erster und höchstgradiger Goldmine.

