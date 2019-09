Im Elastomerbereich ergeben sich mit den klassischen Produkten Sillitin, Sillikolloid und dem oberflächenbehandelten Aktisil, als auch besonders mit dem kalzinierten, oberflächenbehandelten Aktifit AM viele technische Vorteile in neuen Anwendungen. Bei der Verwendung in Ethylen-Acrylat-Kautschuk (AEM) zeigt das Produkt Aktifiz AM gute Ergebnisse bei Öl- und Hitzebeständigkeit sowie Druckverformungsrest und ist daher eine gute Alternative zum Ruß N550. Zum Thema FKM präsentiert Hoffmann Mineral gleich mehrere technische Ausarbeitungen, beispielsweise in peroxidvernetztem FKM mit mehreren Produkten ...

