Der Vier-Jahres-Vertrag ist für Weatherford der bisher größte Vertrag für Fangarbeiten und Interventionen



Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc (OTC-PINK: WFTIQ) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") verkündete die Unterzeichnung eines 87-Millionen-Dollar-Vertrags für Fangarbeiten und Interventionen mit Petrolio Brasileiro S.A., einem Weltkonzern mit Sitz in Brasilien, der besser unter dem Namen Petrobras bekannt ist. Der Vier-Jahres-Vertrag ist der bisher größte Fangarbeiten-Vertrag, den Weatherford unterzeichnet hat. Er stellt auch die größte weltweite Einzelvertragsvergabe der letzten Zeit in diesem Bereich dar.



"Weatherford ist das weltweit führende Unternehmen für Fangarbeiten und Interventionen und konnte den Vertrag aus diesem Grund leichter gewinnen", so Dean Bell, Präsident für den Bereich Brunnenbau bei Weatherford. Bell fügte hinzu: "Unsere Kunden haben vollstes Vertrauen darin, dass wir den Auftrag auf Anhieb korrekt erledigen. Unsere bestqualifizierten Mannschaften und unser unvergleichlicher globaler Support verfügen über die Erfahrung, die das Lösen eines Problems in Stunden statt in Tagen ermöglicht, was einen großen Unterschied macht. Der Abschluss eines Vertrags dieser Größenordnung zeigt unser Engagement für diese Vision und bestätigt das Funktionieren unserer Strategie."



Seit über vier Jahrzehnten bietet Weatherford Kunden in aller Welt Dienstleistungen im Bereich Fangarbeiten an. Heute bietet das Unternehmen die umfassendsten Dienstleistungen der Branche im Bereich Fangarbeiten und Interventionen sowie geschultes Personal für alle Eventualitäten, jederzeit und jederorts rund um den Globus.



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen beschäftigt über 24.500 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern. Es verfügt über ein Netzwerk aus 620 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.weatherford.com. Sie können sich mit Weatherford auf LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube verbinden.



