BERLIN (Dow Jones)--Der Ausbau von Windenergie an Land stockt weiter. Auf 500 Megawatt ausgeschriebener Leistung seien zum 1. September nur Projekte im Umfang von 187 Megawatt eingegangen, teilte die Bundesnetzagentur am Dienstag in Bonn mit. Dies seien "deutlich zu wenige Projekte, um "von Wettbewerb sprechen zu können", so die Behörde.

Den Zuschlag erhielten 22 Gebote in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen. Ein Gebot wurde wegen fehlender Teilnahmeberechtigungen ausgeschlossen. Der durchschnittliche Zuschlagswert lag mit 6,20 Cent pro Kilowattstunde erneut auf Höchstpreisniveau.

Im ersten Halbjahr 2019 sind laut Bundesverband Windenergie nur 287 Megawatt oder 86 Anlagen installiert worden. Das war der niedrigste Stand seit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Beim Windenergie-Gipfel in der vergangenen Woche hatte auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) von einer deutlichen "Unterdeckung" gesprochen. Die Zahl der genehmigten Standorte sei "sehr klar zurückgegangen". Grund seien vor allem stockende Genehmigungen und Klagen.

Altmaier kündigte an, noch im Herbst mit den Ländern ein Windkraft-Paket auf den Weg zu bringen. So sollen die Abstandsregeln vereinheitlicht und Genehmigungsverfahren verkürzt werden.

September 10, 2019 08:05 ET (12:05 GMT)

