Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001) ist auf der Suche nach neuem, sicherem Geschäft mit Wachstumspotential. Windenergie ist hier eine Alternative. Früher Schiffsfinanzierungen, heute Windenergieprojekte?

Im Vorfeld der Husum Wind, die vom 10. bis 13. September 2019 stattfindet, stellte die Commerzbank heute in Hamburg ihre Markteinschätzungen und eigene Positionierung im Windenergiemarkt vor: "(...)ist es ein Muss für alle Akteure im Markt, sich international aufzustellen, um im Ausland neue Märkte zu erschließen und kostengünstiger produzieren zu können", erläuterte Berthold Bonanni, Leiter des Bereichs Energie (CoC Energy) der Commerzbank AG.

So auch die Commerzbank als wichtiger Finanzierungspartner national und immer mehr auch international: Mit Blick auf das erwartete geringere Geschäftspotenzial für Onshoreanlagen im Inland hat die Commerzbank bereits in den vergangenen Jahren die internationalen Aktivitäten ausgeweitet und vermehrt Transaktionen im Ausland zum Beispiel in den USA, Skandinavien, Spanien und Chile begleitet.

Die Commerzbank, die bisher im Offshoresegment ihre Schwerpunkte in Deutschland, Benelux, Großbritannien und Frankreich hatte, sieht neben einem weiteren ...

