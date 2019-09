Der Gouverneur der Bank of England (BoE), Mark Carney, hat in den letzten Minuten festgestellt, dass die Unternehmensinvestitionen seit dem Brexit Referendum um 25% gesunken sind. Carney bekräftigte weiter, dass die BoE über die Mittel verfügt, um mit einer Konjunkturabschwächung fertig zu werden. "Wir sehen keine großen Ungleichgewichte in den Wirtschaftssystemen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...