Mit einer Elektrooffensive zur IAA versuchen die deutschen Autobauer, die Dieselkrise und die schwierige Lage der Industrie vergessen zu machen. Grund genug, in Autoaktien zu investieren?

Zwei Weltpremieren in kurzer Folge. Erst präsentierte der Autobauer Porsche gleich auf drei Kontinenten seine neue Hoffnung: den Elektrosportwagen Porsche Taycan. Am Montagabend folgte Volkswagen mit seinem ID.3, dem ersten rein als Elektroauto konzipierten Fahrzeug des Konzerns. Nach Käfer und Golf soll es das nächste prägende Modell der VW-Geschichte werden.

Das Imperium schlägt zurück, so scheint es. Die deutsche Branche, die lange so wirkte, als werde sie nur noch von Tesla und anderen Angreifern getrieben, ergreift die Initiative. Mit Macht: Alle deutschen Autobauer wollen mehr Elektromodelle auf den Markt bringen. Darin sind sie sich einig. Weg vom beschädigten Image durch die Dieselkrise und hinein in eine "neue Ära", hinein in ein "neues Kapitel der Unternehmensgeschichte".

Autoaktien, kursmäßig ziemlich am Boden, haben in den letzten Tagen schon angezogen. Auf der internationalen Automobilmesse werden sich die Autobauer in den kommenden Tagen erst einmal wieder mit viel Tamtam von ihrer besten Seite zeigen. Doch allein darauf sollte die Entscheidung, ob man in Autoaktien investiert, nicht basieren. Denn zu leicht lässt man sich von den vielen Scheinwerfern blenden.

Reißt die Elektromobilität die Autobranche aus der Krise?

Zuletzt war die Automobilindustrie jedenfalls mit vielen Problemen konfrontiert. Aufgrund der Dieselkrise gingen hierzulande die Neuzulassungen zurück, und auch in China verkauften die Autobauer weniger Fahrzeuge. Zudem drängen Unternehmen wie Google, Apple oder Uber in den Markt - und auch der Handelskrieg zwischen den USA und China macht das Geschäft nicht einfacher.

All das machte sich bei den Automobilaktien bemerkbar, wie Diego D'Argenio vom Asset Manager Swisscanto Invest in einer Analyse schreibt: "Investoren mieden in jüngerer Vergangenheit dieses Segment, da sich europäische Automobilhersteller sinkenden Verkaufszahlen, abnehmender Profitabilität und steigenden Investitionsausgaben gegenübersahen." Letztere seien notwendig, um die Akzeptanz für Elektrofahrzeuge auf dem Markt zu erhöhen.Elektromobilität ist das ...

