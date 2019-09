Stripe ermöglicht Internet-Unternehmen, von Anfang an international aufgestellt zu sein und Zahlungen aus der ganzen Welt zu akzeptieren.San Francisco - Die Payment-Plattform Stripe, eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen der Welt, startet heute offiziell in Polen, Estland, Lettland, Litauen, Slowakei, Slowenien, Griechenland und Portugal. Stripe ermöglicht Internet-Unternehmen, von Anfang an international aufgestellt zu sein und Zahlungen aus der ganzen Welt zu akzeptieren.

