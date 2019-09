Der Elektronikanbieter und Automobilzulieferer Bosch profitiert von hoher Nachfrage für die Elektromobilität. Die Firma will bis 2025 mehr als die in diesem Geschäft bisher geplanten fünf Milliarden Euro umsetzen. Seit Anfang 2018 hat Bosch in der Elektromobilität Aufträge im Wert von rund 13 Milliarden Euro erhalten. Das teilte das Stuttgarter Unternehmen anlässlich der Internationalen Automobil-Ausstellung ...

