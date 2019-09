Planegg (ots) - Der Bankmediator Adam Merschbacher zeigt in diesem Buch, wie man seine Schulden durch Schenkung auf professionelle und legale Art tatsächlich loswird. Dies hat er in einem Zeitraum von mehr als 20 Jahren hundertfach praktiziert und dadurch nicht nur den Schuldnern, sondern auch den Gläubigern geholfen, da sie mit seiner Unterstützung "gutes" Geld nicht auch noch dem "schlechten" Geld nachwerfen mussten.



Jeder kann seine Schulden loswerden. Merschbacher nimmt dazu den Leser an die Hand und begleitet ihn bis zur finanziellen Freiheit. Ob 1.000 EUR oder 1.000.000 EUR Schulden, ist nicht entscheidend.



Die Frage ist, ob man seine Schulden zurückzahlen kann oder unter der Schuldenlast krank und schwermütig wird.



Adam Merschbacher

Bankmediator Verlag: Kastner AG

1. Auflage

1. September 2019

ISBN-13: 978-3945296783

Preis: 14,90 EUR Pressekontakt:



Adam Merschbacher

Fachbuchautor für

Brandschutz und Sicherheitstechnik



D-82152 Planegg,

Josef-Danzer-Str. 4

mobil: 0160 / 9160 1860

adam@merschbacher.de

www.merschbacher.de



Original-Content von: Fachbuchautor Adam Merschbacher, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/6600