Zusätzliche Kommentare von Bank of England Gouverneur Mark Carney, über die Reuters berichtete: "Drei Viertel der britischen Banken sehen das Klimarisiko als finanzielles Risiko." "Ich sehe negative Zinssätze in Großbritannien nicht als geeignetes Instrument." "Die Art des Brexit wird erhebliche Auswirkungen auf die monetären Bedingungen in Großbritannien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...