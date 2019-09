Bis Ende des Monats muss Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier seine Handlungsempfehlung für das Gesetz vorlegen. Ein Bündnis aus Vereinigungen und Unternehmen unterbreitet erneut konkrete Vorschläge, wie die künftige Förderung ausgestaltet sein sollte, damit auch Mieter von Photovoltaik-Anlagen profitieren.Von Anfang an stand die Verordnung zur Förderung von Photovoltaik-Mieterstrom in der Kritik. Sie entfaltete in den zwei Jahren, die sie nun in Kraft ist, auch kaum Wirkung. Die Zahl der realisierten Photovoltaik-Anlagen für Mieterstrom, die für einen Zuschlag bei der Bundesnetzagentur gemeldet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...