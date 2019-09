Taylors, South Carolina (ots/PRNewswire) - Ulterion-Beschichtungen von Jain Chem, Ltd. mit Sitz in Taylors, South Carolina, wurde als Teilnehmer an NextGen Consortiums Programm für innovative Lösungen (NextGen Consortium's advanced solutions program) ausgewählt, um Lösungen für nachhaltige Verpackungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu entwickeln. Das von Closed Loop Partners geführte NextGen Consortium, ein seit mehreren Jahren bestehender Zusammenschluss führender Unternehmen für Lebensmittel- und Getränke-Dienstleistungen mit den Gründungspartnern Starbucks und McDonald's, ist auf der Suche nach Lösungen, die die Präsenz von Bechern auf Faserbasis in Abfalldeponien vermeiden.



"Jain Chem wurde für eine Teilnahme an dem Programm für innovative Lösungen ausgewählt, da wir uns der Bedeutung des Unternehmens in Bezug auf die Weiterentwicklung eines nachhaltigen Ökosystem für Getränkebehälter bewusst sind", so Daniel Liswood, Projektleiter des NextGen Consortium bei Closed Loop Partners.



"Im Rahmen unserer ersten großen Produktoffensive konnten von einer großen Fast-Food-Kette über 3 Millionen Papierbecher mit Ulterion-Beschichtung verkauft werden, ohne dass Beschwerden einliefen", bemerkte Gil Sherman, Sales Manager bei Jain Chem. "Dies sind sowohl für Markeninhaber als auch unsere Umwelt großartige Neuigkeiten."



Würden 100 % sämtlicher Papierbecher weltweit mit Ulterion -Beschichtungen versehen, so könnten Mülldeponien und Meeresabfallströme jährlich um 450 Millionen Pfund schwere LDPE-Produktionen sowie 5,2 Milliarden PET-Flaschen erleichtert werden.



"Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, durch die Einführung von Ulterion-Beschichtungen eine Kreislaufwirtschaft zu fördern. Es handelt sich hierbei um ein Sortiment an äußerst nachhaltigen Beschichtungen für Papier- und Pappverpackungen", erklärte Jain Chem CEO Manoj Jain. "Da Ulterion-Beschichtungen aus Plastikflaschen entstehenden Abfall zu nicht-plastischen, wiederverwertbaren Materialien transformieren, können wir Deponiemüll aus Land und Wasser jährlich von unzähligen Plastikflaschen befreien. Becher sowie weitere mit Ulterion beschichtete Verpackungen sind 100 % repulpierbar, wiederverwertbar und stehen Kompostierbarkeit in keinster Weise im Weg. So können unzählige Kilo Müll aus Abfalldeponien in den Recycling-Strom integriert werden."



Ulterion-Beschichtungen sind FDA-zugelassen, konform mit Kaliforniens Proposition 65, BfR-gelistet und in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2019/904 plastikfrei. Mit Ulterion beschichtete Pappbecher sind künftig bei bedeutenden Herstellern in ganz Nordamerika erhältlich und werden in Kürze auch in Europa verfügbar sein.



Informationen zu Jain Chem, Ltd.



Jain Chem Ltd., gegründet 1977, ist ein Unternehmen mit Minderheitsbeteiligung, das grüne und nachhaltige chemische Erzeugnisse schafft, die Leistung, Mehrwert und einen Marktvorsprung liefern, wodurch unsere Kunden sich im Wettbewerb abheben können. Jain Chem hält die höchsten Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Umwelt ein. Unsere Produktionseinrichtung ist gemäß ISO 9001:2015 zertifiziert.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.Ulterion.com.



Kontakt:



Gil Sherman, Sales Manager, Jain Chem, Ltd. (864) 323-6993



