Die US-Indizes und der DE30 bewegen sich am Dienstag in entgegengesetzte Richtungen. Die Anleger erwarten Maßnahmen sowohl von der EZB als auch von der Bundesregierung. Die Bundesregierung deutete zuletzt darauf hin, dass sie im Falle einer Rezession günstige Kredite zur Wiederbelebung der Wirtschaft nutzen könnte. Es stellt sich auch die Frage, ob die Erwartungen an die EZB nicht zu hoch sind, da sich die Anleger sowohl Zinssenkungen als auch ein Anleiheprogramm (QE) wünschen.

