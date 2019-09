Kronberg/Frankfurt am Main (ots) -



- Atemberaubende Ankunft: Der neue Defender rollt ein 42 Grad

steiles Gefälle auf dem IAA-Messestand herab - per Internet live in

alle Welt übertragen

- Team Defender: Die Weltpremiere wird von der

Olympia-Silbermedaillengewinnerin im Vielseitigkeitsreiten Zara

Tindall und Profi-Bergsteiger Kenton Cool begleitet

- Expedition 001: Kenton Cool steuert einen neuen Defender 110 bei

seinem ersten Härtetest durch die extreme Landschaft im "Tal der

Schlösser" in Kasachstan

- Humanitäre Partner: Der neue Land Rover Defender absolviert im

kommenden Jahr das Testprogramm für die Katastrophenhilfeflotte der

Internationalen Föderation der Rotkreuz- und

Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC)

- Elektrisierend: Moderne Mild-Hybrid- oder Plug-in Hybrid-Antriebe

neben leistungsstarken und hocheffizienten Benzin- und Dieselmotoren

- Ab sofort zu bestellen: Der neue Defender 110 ist ab sofort zu

Preisen ab 55.600 Euro bestellbar und wird im Frühjahr 2020 lieferbar

sein. Der Defender 90 ist ab Anfang 2020 zu Preisen ab 49.700 Euro

bestellbar

- Breite Modellauswahl: Neuer Online-Konfigurator für den Land Rover

Defender auf www.landrover.de

- Verfolgen Sie die Defender Weltpremiere: Video

von der Enthüllung auf der IAA in Frankfurt am Main auf dem deutschen

Facebook-Kanal von Land Rover Land Rover Defender Produkthighlights:



- Unvergleichlich und unaufhaltsam: Eine Ikone - neu erdacht für das

21. Jahrhundert

- Charakteristisches Design - begeisternde Technik: Clever und

ausdrucksstark, robust und mit unverwechselbarer Silhouette sowie den

typischen Defender Designelementen, wie kurze Karosserieüberhänge

vorn und hinten

- Experte im Gelände wie auf der Straße: Der neue Defender bietet

eine noch nie dagewesene Bandbreite an Fähigkeiten: Sein Können auf

schwierigem Untergrund steht außer Frage - nun ist er auch

komfortabel und souverän auf der Straße -Sieht robust aus - und ist

es auch: Neue, extrem stabile D7x-Karosseriearchitektur wurde für

besondere Belastungen weit jenseits der üblichen SUV-Standards

konzipiert

- Technologien für das 21. Jahrhundert: Im neuen Defender feiert das

neuentwickelte Infotainment-System Pivi Pro mit einer einfach zu

bedienenden Nutzeroberfläche sein Debüt

- Software-Aktualisierungen "Over-The-Air" versorgen den Defender

jederzeit und überall auf der Welt mit den neuesten Software-Updates

- Die Defender Familie: Den neuen Defender gibt es wie den Vorgänger

als Version 110 mit 5+2-Sitzkonfiguration, als Defender 90 mit

kürzerem Radstand und mit besonders strapazierfähigen Modellen für

gewerbliche Nutzer - zudem sind vier Zubehörpakete (Explorer,

Adventure, Country und Urban) sowie über 170 einzelne

Ausstattungskomponenten erhältlich

- Effizienz im Mittelpunkt: Den neuen Defender gibt es mit

elektrifizierten Antrieben - moderne Mild-Hybrid- oder Plug-in

Hybrid-Lösungen neben leistungsstarken und hocheffizienten Benzin-

und Dieselmotoren

- Praktisch und klar gestaltetes Interieur: Das Innere des neuen

Defender bietet einen hohen Nutzwert, es ist funktional,

strapazierfähig und flexibel - einfach zu reinigen und mit

einzigartigen Details, wie freiliegenden Strukturelementen oder einem

zusätzlichen dritten Klappsitz vorn

- Intelligente Technologien fürs Gelände: Das von Land Rover

entwickelte Terrain Response 2 erhält zusätzlich einen neuen

Wat-Modus - das weltweit erste konfigurierbare Terrain Response

erlaubt dem Fahrer individuelle Einstellungen zur Optimierung der

Traktion

- Bereit zur Expedition: 900 Kilo maximale Nutzlast, bis zu 300 Kilo

statische Dachlast, bis zu 168 Kilo dynamische Dachlast, 3,5 Tonnen

maximale Anhängelast und 900 Millimeter Wattiefe prädestinieren den

neuen Defender zum ultimativen Geländewagen für alle Zwecke - ob

Abenteuer, Expeditionen, humanitäre Einsätze in unwegsamen Gebieten

oder 4x4-Einsätze im Arbeitsalltag Spektakuläre Premiere in Frankfurt am Main: Land Rover hat heute auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) den neuen Land Rover Defender erstmals dem globalen Publikum präsentiert - mit einer live im Internet übertragenen, atemberaubenden Demonstration seiner Fähigkeiten. Dabei bezwang die neuentwickelte Generation der Allradlegende auf dem Land Rover Stand in Halle 11 einen 42 Grad steilen Abhang. Damit bewies der neue Defender, dass er sich von nichts und niemandem aufhalten lässt. Der größte britische Autohersteller charakterisiert den neuen Defender als fähigsten und robustesten Land Rover aller Zeiten. Die Weltpremiere auf der IAA markiert zugleich den Abschluss des ersten Härtetests für den neuen Defender. Eine Abenteuerreise führte ihn vom "Tal der Schlösser" in Kasachstan, einem der unwirtlichsten Plätze auf Erden, zur größten Automesse in Deutschland.



Gesteuert wurde der Defender auf seiner ersten Expedition in Kasachstan unter anderem von Kenton Cool: Der britische Profi-Bergsteiger wohnte der spektakulären Premiere in Frankfurt am Main bei, ebenso wie die Olympia-Silbermedaillengewinnerin im Vielseitigkeitsreiten Zara Tindall.



Der neue Defender bildet eine weitere Säule des Land Rover Angebotsprogramms - neben den luxuriösen und kultivierten Range Rover Baureihen und der von Flexibilität und Vielseitigkeit geprägten Discovery Modellfamilie. An den Start geht zunächst der neue Defender 110 mit fünf, sechs oder 5+2 Sitzen, dem in Kürze der kompakte Defender 90 mit kürzerem Radstand und bis zu sechs Plätzen folgt.



Den neuen Defender bietet Land Rover mit einer überaus breiten Auswahl an Varianten und Ausstattungen an. Zur Wahl stehen die Ausstattungsversionen Defender, S, SE, HSE, First Edition und das Topmodell Defender X. Darüber hinaus bietet Land Rover seinen Kunden je nach Anspruch und geplantem Einsatz viele Möglichkeiten zur Individualisierung und Personalisierung - mehr als jemals zuvor bei einem Modell der Traditionsmarke. Verfügbar sind unter anderem vier Zubehörpakete, die dem Defender mit sorgfältig zusammengestellten Details jeweils eine ganz eigene Ausprägung geben: Explorer, Adventure, Country und Urban. Das exklusive First Edition Modell besitzt einen nur dieser Variante vorbehaltenen Ausstattungsumfang und ist während des ersten Defender Produktionsjahres lieferbar.



Auf dem IAA-Messestand von Jaguar Land Rover in Halle 11 zeigt das Unternehmen diverse Varianten des neuen Defender. 2020 runden dann verschiedene 90 und 110 Modellversionen für den gewerblichen Einsatz das Programm ab.



Felix Bräutigam, Jaguar Land Rover Vorstand Vertrieb und Marketing, sagt: "Der neue Defender wird weltweit in 128 Märkten angeboten. Er erfüllt oder übertrifft strengste Standards und Anforderungen im Hinblick auf Sicherheit und Emissionen. Wir haben hochentwickelte Technologien eingesetzt und solide technische Fundamente errichtet, um dem neuen Defender jenen Charakter und die Robustheit zu verleihen, die man von einem Defender erwartet. So präsentiert sich unser neuer 4x4-Star als ideales Modell für alle, die Abenteuerlust und Neugier in sich tragen. Zum Angebotsprogramm zählen zwei Radstände, sechs Ausstattungsversionen, vier Zubehörpakete und ein umfassendes Angebot an Optionen und Ausstattungsdetails. Damit versetzen wir unsere Kunden in die Lage, ihren Defender ganz nach individuellen Vorstellungen und Anforderungen zu personalisieren - und ihn zum ultimativen 4x4-Begleiter für jeden Lebensstil und jede Einsatzanforderung zu machen."



Der Profi-Bergsteiger Kenton Cool, der bereits 14 Mal den Mount Everest bezwang, sagt: "Der Land Rover Defender und seine Vorgänger aus den Serien I bis III bildeten über mehr als sieben Jahrzehnte das Rückgrat ungezählter Expeditionen. Es hat mich begeistert, dass ich dazu beitragen konnte, ein neues Kapitel über diese weltberühmte 4x4-Ikone zu schreiben. Ich habe den neuen Defender auf der Testfahrt durch den abgelegenen Scharyn-Canyon in Kasachstan gesteuert und bis an die Extreme getestet. Ich kann mit Sicherheit sagen: Die Fahrt des neuen Defender in Frankfurt an der Kletterwand herunter gibt nur einen winzigen Eindruck von seinen wahren Fähigkeiten."



Eine automobile Ikone - neu entworfen



Auch die neue Generation des Land Rover Defender ist auf den ersten Blick erkennbar. Die charakteristische Silhouette wird unter anderem von sehr kurzen Überhängen an Front und Heck geprägt, die dem Modell hervorragende Böschungswinkel verschaffen und somit die legendären 4x4-Eigenschaften ermöglichen.



Gerry McGovern, Land Rover Design Direktor, sagt: "Der neue Defender erweist der Vergangenheit Respekt, aber er lässt sich nicht von ihr fesseln. Er ist ein neuer Defender für ein neues Zeitalter. Seine einzigartige Persönlichkeit wird durch Elemente wie die typische Silhouette und die optimierten Proportionen besonders betont. Das Design unterstreicht seinen legendären Charakter und seine Fähigkeiten. Der neue Defender ist ein optisch und technisch überzeugender Geländewagen, der mit kompromissloser Hingabe entwickelt wurde."



Die Basis des neuen Defender bereitet D7x, die speziell für das Modell neuentwickelte Karosseriearchitektur. Das "x" in dem Kürzel steht für "extrem": Bei der auf einem leichten Aluminium-Monocoque basierenden Konstruktion handelt es sich um die steifste Karosseriestruktur, die Land Rover jemals in Serie gehen ließ. Sie ist volle drei Mal steifer als herkömmliche selbsttragende Karosserie-auf-Chassis-Lösungen. Und sie bildet eine perfekte Grundlage für die Einzelradaufhängung des neuen Defender mit Luft- oder Stahlfedern sowie für hochmoderne elektrifizierte Antriebe.



Zur Wahl stehen zunächst hocheffiziente und leistungsstarke Benzin- und Dieselmotoren modernster Bauart, ergänzt durch Mild-Hybrid-Antriebsalternativen. Im kommenden Jahr erweitert Land Rover dann das Triebwerksprogramm um eine Plug-in Hybrid-Lösung (PHEV), wodurch der Defender die Option auf nahezu lautlose und emissionsfreie Fortbewegung erhält.



Der neue Defender besitzt in bester Land Rover Tradition permanenten Allradantrieb und ein zweistufiges Verteilergetriebe. Attribute wie 3,5 Tonnen maximale Anhängelast und 300 Kilo statische Dachlast machen das Modell zum optimalen Begleiter für Expeditionen und Abenteuerreisen.



Premiere im neuen Land Rover Defender feiert außerdem das konfigurierbare Terrain Response. Damit wird der Offroad-Pilot in die Lage versetzt, verschiedene Fahrzeugeinstellungen an die Umgebung oder seine eigenen Vorlieben anzupassen. Hinzu kommt eine maximale Wattiefe von 900 Millimeter, die durch das neue Wat-Programm in Terrain Response 2 unterstützt wird: Das Durchqueren auch tiefer Wasserläufe wird so zum entspannten Vergnügen.



Das hochfunktionale Interieur des neuen Defender glänzt zum einen mit betont freiliegenden Strukturelementen, zum anderem mit Technologien des 21. Jahrhunderts. Als erstes Modell aus dem Haus Land Rover hat er das neuentwickelte Infotainment-System Pivi Pro an Bord. Es ist benutzerfreundlich gestaltet und über einen Touchscreen der neuesten Generation einfach zu bedienen. Dabei sind für häufig vorkommende Aufgaben nur wenige Schritte nötig. Außerdem gewährleistet die "Always-on"-Funktion des Systems nahezu sofortige Reaktionen auf Befehle und Eingaben. Der neue Defender ist ferner mit modernster "Software-Over-The-Air"-Technologie (SOTA) bestückt. Dabei sind nicht weniger als 14 Einzelmodule in der Lage, wie bei einem Mobiltelefon, Software-Updates über das Netz zu beziehen. Und dies jederzeit und an jedem beliebigen Ort.



Nick Rogers, Vorstand Technik bei Jaguar Land Rover, sagt: "Wir haben die herausragenden Fähigkeiten und das klare, funktionelle Interieur des original Defender aufgegriffen - und auf dieser Basis die Ikone für das 21. Jahrhundert neu erdacht. Der neue Defender gab uns die Möglichkeit Dinge anders anzugehen, Grenzen auszuloten und auch bisher Undenkbares zu tun. Ganz im Sinne des Charakters und der Authentizität des Originals. Vom ersten Tag an waren wir beim neuen Defender auf höchste Funktionalität fixiert. Das reicht von der Auswahl der richtigen Technologien und der passenden Materialien bis zur Sicherung umfassender Konnektivität. Als Ergebnis haben wir jetzt den fähigsten Land Rover aller Zeiten - und zudem ein wirklich komfortables, modernes Fahrzeug, das mit viel Vergnügen entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen überall auf der Welt gefahren und eingesetzt werden kann."



Humanitäre Partnerschaft ausgeweitet



Zum Land Rover Ausstellungsprogramm auf der IAA zählt ein Defender 110, der mit einer Lackierung der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) versehen ist. Er symbolisiert die Fortsetzung und Stärkung der Partnerschaft von Land Rover mit der größten humanitären Organisation der Welt. So wird der neue Defender demnächst das IFRC-Fahrzeugbewertungsprogramm für Katastrophenhilfe durchlaufen. Vor der Aufnahme in die Fahrzeugflotte für humanitäre Einsätze müssen alle Modelle dieses umfangreiche Programm absolvieren.



Die Partnerschaft von Land Rover mit dem Roten Kreuz bzw. dem Roten Halbmond reicht bereits 65 Jahre zurück: 1954 nahm die humanitäre Organisation einen speziell umgebauten Land Rover der Serie I in Dienst - er fungierte in der Golfregion als mobile Apotheke. Auch in den kommenden drei Jahren wird die britische Allradmarke die Hilfsorganisation in ihrer weltweiten Arbeit unterstützen. Geplant sind unter anderem Projekte der Katastrophenvorsorge und Katastrophenhilfe in Ländern wie Indien, Mexiko und Australien.



Kunden können den neuen Defender in einem intuitiv bedienbaren Konfigurator ganz nach persönlichen Vorlieben zusammenstellen. Der Konfigurator ist auf der Land Rover Homepage zu finden: www.landrover.de



Der Land Rover Defender 110 ist ab sofort zu Preisen ab 55.600.- Euro zu bestellen und wird ab Frühjahr 2020 lieferbar sein. Der Defender 90 ist ab Anfang 2020 bestellbar zu Preisen ab 49.700 Euro.



Jaguar Land Rover ist mit seinen zwei ikonischen Marken Jaguar und Land Rover der größte Automobilhersteller in Großbritannien: Land Rover ist der weltweit führende Hersteller von Premium-Allradfahrzeugen und Jaguar eine der weltweit führenden Luxus-Sportlimousinen- und Sportwagenmarken.



Unser Anspruch ist es, wegweisende Fahrzeuge zu liefern, die unseren Kunden Erlebnisse bieten, die sie ein Leben lang lieben werden. Unsere Produkte sind weltweit gefragt. Im Jahr 2018 verkaufte Jaguar Land Rover 592.708 Fahrzeuge in 128 Ländern.



Das Unternehmen sichert knapp 260.000 Arbeitsplätze bei Händlerbetrieben, Zulieferern und lokalen Unternehmen. Im Herzen sind wir ein britisches Unternehmen mit zwei großen Design- und Entwicklungsstandorten, drei Produktionsstandorten und einem Motorenzentrum in Großbritannien. Darüber hinaus haben wir Werke in China, Brasilien, Indien, Österreich und der Slowakei.



Ab 2020 werden alle neuen Jaguar- und Land Rover-Modelle über eine elektrische Option verfügen, was unseren Kunden eine größere Auswahl bietet. Wir werden ein Portfolio von elektrifizierten Modellen in unserer gesamten Produktpalette einführen, vollelektrisch, als Plug-in und Mild-Hybrid sowie weiterhin mit den neuesten Diesel- und Benzinmotoren.



Verbrauchs- und Emissionswerte Defender Modelljahr 2020

Defender 90 D200 Automatikgetriebe mit 147 kW (200 PS) (kombinierter

Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission: 7,7-7,5 l/100km; 203-199 g/km)

Defender 90 D240 Automatikgetriebe mit 177 kW (240 PS) (kombinierter

Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission: 7,7-7,5 l/100km; 203-199 g/km)

Defender 90 P300 Automatikgetriebe mit 221 kW (300 PS) (kombinierter

Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission: 10,0-9,8 l/100km; 230-224 g/km)

Defender 90 P400 Automatikgetriebe mit 294 kW (400 PS) (kombinierter

Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission: 9,8-9,6 l/100km; 225-219 g/km) Defender 110 D200 Automatikgetriebe mit 147 kW (200 PS) (kombinierter

Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission: 7,7-7,6 l/100km; 204-199 g/km)

Defender 110 D240 Automatikgetriebe mit 177 kW (240 PS) (kombinierter

Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission: 7,7-7,6 l/100km; 204-199 g/km)

Defender 110 P300 Automatikgetriebe mit 221 kW (300 PS) (kombinierter

Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission: 10,2-9,9 l/100km; 234-227 g/km)

Defender 110 P400 Automatikgetriebe mit 294 kW (400 PS) (kombinierter

Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission: 9,9-9,6 l/100km; 226-220 g/km) Land Rover Verbrauchs- und Emissionswerte



Plug-in Hybrid Range Rover, Plug-in Hybrid Range Rover Sport, Land Rover Discovery Sport, Land Rover Discovery, Land Rover Defender, Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover Sport, Range Rover, Range Rover SVAutobiography Dynamic:



Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus (NEFZ): Range Rover Kompressor 5.0 Liter V8: 13,1 l/100 km - Plug-in Hybrid Range Rover: 3,1 l/100 km



Stromverbrauch im kombinierten Testzyklus (NEFZ): Plug-in Hybrid Range Rover und Range Rover Sport: 23,1 - 22,5 kWh/100 km



CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus (NEFZ): Range Rover Kompressor 5.0 Liter V8: 298 g/km - Plug-in Hybrid Range Rover Sport: 75-72 g/km



Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch wurden schon nach der Richtlinie VO(EG) 692/2008 auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte zurückgerechnet. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben auf Basis von Verbrauchs- und Emissionswerten können andere als die hier angegebenen Werte gelten. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben.



Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Rad-/Reifensatz.



Der Leitfaden ist ebenfalls im Internet unter www.dat.de verfügbar.



