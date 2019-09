Der Schweizer gilt als einer der bedeutendsten Fotografen des 20. Jahrhunderts. Er wurde 94 Jahre alt.Inverness - Der schweizerisch-amerikanische Fotograf Robert Frank ist tot. Frank verstarb am Montag im Alter von 94 Jahren im kanadischen Inverness. Er galt als einer der einflussreichsten Fotografen des 20. Jahrhunderts. Von seinem Tod hatte zunächst die New York Times in Berufung auf seinen Galeristen Peter MacGill berichtet. Robert Frank wurde am 9. November 1924 in Zürich als Sohn des...

