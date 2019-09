Das europäische Projekt "Integrierte Elektroniksysteme für Komplexitätskontrolle in kosteneffizienten Elektrofahrzeugen" (3Ccar) hatte das Ziel, Komplexität zu reduzieren und gleichzeitig die Zuverlässigkeit von elektrischen und autonomen Fahrzeugen zu erhöhen.

Das Projekt, an dem 48 Partner unter Leitung von Infineon Technologies arbeiteten, hat nun einen neuen Systemansatz in der Fahrzeugarchitektur erarbeitet: Die Architektur wird in Fahrzeugdomänen neu organisiert. Sie ermöglichen eine funktionale und aufgabenorientierte Koordination. Diese soll die Komplexität trotz steigender Anforderungen reduzieren. Die Entwicklung elektrischer, autonomer Fahrzeuge werde damit deutlich erleichtert.

Die einzelnen Steuergeräte werden in die entsprechenden Domänen integriert. Funktionalitäten wie Lenkung, Bremse und Antrieb werden von dort aus koordiniert. Dafür werden einige wenige leistungsfähige Domänen-Controller eingeführt. Diese basieren auf Multicore-Automotive-Prozessoren, ...

