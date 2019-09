Das Brexit-Chaos setzt die britische Währung seit Jahren unter Druck. Das Pfund-Sterling ist zudem ungewöhnlich schwankungsfreudig. Wer daraus Vorteile ziehen kann - und wie Profi-Anleger ihr Risiko begrenzen.

Leidtragende des Brexit-Chaos ist auch die britische Währung. Sie ist so volatil, dass sich Großanleger und Unternehmen längst vor den Schwankungen schützen und dazu Währungssicherungsgeschäfte abschließen. Nach Jahren, in denen das Pfund immer schwächer wurde, stellt sich jetzt aber wieder die Frage, wie es mit dem Pfund-Sterling weitergeht. Was erwartet Touristen aus dem Euroland, die einen Urlaub auf der Insel planen? Oder Eltern, deren Kinder ein Schuljahr in einem der beliebten britischen Internate verbringen möchten? Bei Preisen zwischen 9000 und 15.000 Pfund für einen von gleich drei Terms pro Schuljahr, lohnt es sich, die Währungsschwankungen im Blick zu behalten.

Aktuell kostet ein Euro im Schnitt 0,8968 Pfund-Sterling. Im Juli 2015 - damals begann man gerade erst über den Brexit zu diskutieren - sah das noch anders aus. Damals war das Pfund eine starke Währung. Wer einen Euro hergab, bekam dafür nur rund 0,69 Pfund. Das britische Pfund hat aus Sicht des Euroland-Bürgers seitdem aber um 22 Prozent abgewertet. Richtig bergab ging es nach dem überraschenden Brexit-Votum im Juni 2016. Heute zahlen Euroland-Bürger für das Pfund somit rund ein Fünftel weniger als 2015.

Gut für Touristen, schlecht für Importeure, riskant für Anleger

Inzwischen machen Euroland-Touristen billiger Urlaub auf der Insel, kaufen Euroland-Unternehmen Vorprodukte dort günstiger ein und Investoren kommen günstiger an Immobilien. Im Gegenzug werden Importe für die Briten teurer. Da das Pfund auch gegenüber dem US-Dollar stark abgewertet hat, ist der Pfund-Verfall für die Briten beim Einkauf von US-Waren spürbar. Wer in Großbritannien investiert, geht damit immer indirekt auch ein Währungsrisiko ein. Um Planungssicherheit zu bekommen, schalten Experten das lieber aus.

Matthias Grimm leitet das sogenannte "Overlay Management" im Asset Management bei der Privatbank ...

