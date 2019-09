Facebook ist das weltweit führende soziale Netzwerk, das von Mark Zuckerberg geführt wird. Die Aktie gehört inzwischen zu den wertvollsten der Welt, ohne, dass man in eigene Inhalte oder Fabriken investieren musste. Durch Zukäufe gehören auch WhatsApp und Instagram zum Unternehmen. Auch wenn die Kernplattform Facebook nicht mehr so stark von den Nutzerzahlen wächst gibt es in diesem kurzem Video von Philipp Haas fünft Argumente, warum ich diese Aktie gekauft habe, sowie zwei Risiken, die man im Auge behalten sollte. Viel Spaß beim Schauen: 0.0 00 Dieser Artikel 5 Argumente für den Kauf der Facebook Aktie erschien zuerst auf investresearch.net. ...

