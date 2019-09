Die Anleger richten ihren Blick bereits jetzt auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag.Paris - An Europas Börsen haben sich die Anleger auch am Dienstag zurückgehalten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam wie schon am Vortag nicht gross vom Fleck. Nach schwächerem Start schaffte er es aber immerhin knapp über die Gewinnschwelle, indem er 0,11 Prozent auf 3498,99 Punkte zulegte. Laut Marktanalyst David Madden von CMC Markets verhalf ihm die Hoffnung auf geldpolitische...

Den vollständigen Artikel lesen ...