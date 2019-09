Singapur (ots/PRNewswire) - XX Network Public Alpha bietet eine Metadaten-Shredding-Plattform für Smartphone-Tests durch Verbraucher weltweit



Elixxir, angeführt von dem renommierten Kryptographen David Chaum, gab heute die Einführung von XX Network Public Alpha bekannt. XX Network Public alpha, das von einem Team aus unabhängigen Node-Betreibern verwaltet wird, verkörpert die erste öffentliche Demonstration von cMix, dem bahnbrechenden Transaktionsnetzwerk, das Metadaten unkenntlich macht und beispiellosen Datenschutz für den Verbraucher bietet.



"Wir haben über viele Jahre hinweg sehr hart am Design und der Entwicklung der Elixxir-Plattform für den Datenschutz gearbeitet, und jetzt können Benutzer die Plattform für private Kommunikation nutzen. Es ist eine Sache, über eine solche Plattform zu sprechen und sie zu beschreiben, und es ist eine ganz andere Sache, eine solche Plattform auf einem Smartphone zur Verfügung zu stellen. "Ich bin sehr stolz auf unser Team, dass es das geschafft hat", so David Chaum.



In den kommenden Wochen werden Benutzer Gelegenheit haben, XX Network Public Alpha selbst zu testen. Derzeit wird Public Alpha von ausgewählten Partnern getestet. Public Alpha ist sofort in der Lage, 500 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten, und es wird erwartet, dass diese Zahl innerhalb weniger Wochen auf 2.500 bis 5.000 Transaktionen pro Sekunde ansteigt.



Die XX-Network-Public-Alpha-Nodes werden von Elite-Node-Betreibern auf der ganzen Welt betrieben. Zu diesen Betreibern gehören Bitcoin.com, Chainzilla, Everstake, Incrypt, Iqlusion und Simply VC. Diese eigens von Elixxir ausgewählten Betreiber bringen ihr Know-how und Feedback ein, um die dezentrale Betaversion von XX Network gegen Ende des Jahres bereitzustellen.



"Es ist großartig, dass Elixxir öffentlich für großvolumige Tests verfügbar ist. Ich unterstütze dies. Einige Dinge in meinem Leben sind vertraulich, deshalb freue ich mich, diese Datenschutzplattform nutzen zu können", so Roger Ver, Executive Chairman von Bitcoin.com.



Informationen zu Elixxir:



Elixxir ist eine Datenschutz-Transaktionsplattform, die von dem weltbekannten Kryptographen David Chaum, dem Erfinder von DigiCash und Vater der Online-Anonymität, geleitet wird. XX Network Nodes gewährleisten Datenschutz durch Ausführen der Elixxir-Mix-Software, die Metadaten, die durch die täglichen Benutzeraktivitäten erzeugt werden, unkenntlich macht. Die Plattform unterstützt Secure Messaging, Zahlungen und dApp (Dezentralized Application)-Datentransfer. Elixxir ist in der Lage, große Mengen extrem schnell zu verarbeiten, um die globale Akzeptanz der dezentralen Blockchain durch Verbraucher zu unterstützen.



Informationen zu XX Collective:



XX Collective ist die globale Gemeinschaft, die die Projekte von David Chaum unterstützt. Sie umfasst 3.000 Mitglieder, die sich zusammengeschlossen haben, um den frühen Zugriff auf Elixxir Alpha Messenger und andere XX-Netzwerkinformationen und -Funktionen sicherzustellen. Die XX Collective-App ist für iOS und Android verfügbar, um die Teilnahme an der Elixxir-Datenschutzplattform und die Praxxis-Blockchain auf dem Weg zum MainNet zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf www.xxcollective.io



Pressekontakt:



Media@elixxir.io

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/971940/Public_AlphaNet_Launch

_Graphic.jpg

Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/747191/Mixxchain_Elixxir_Logo.jpg



Original-Content von: Elixxir, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132542/4371698